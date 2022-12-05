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達美樂「世界十大起司披薩」開賣！外帶半價、聖誕跨年套餐超澎湃

▲▼達美樂搶攻聖誕歲末商機，推出「世界十大起司四喜披薩」。（圖／業者提供）

▲達美樂搶攻聖誕歲末商機，推出「世界十大起司四喜披薩」。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

起司控必吃！台灣達美樂繼推出「1公斤究極起司披薩」後，再推出讓人驚豔的「世界十大起司四喜披薩」，除了有6款高級起司，10 in 1加上4 in1 的組合，即日起外帶半價優惠，更有「聖誕新年套餐」999元，適合歲末歡聚。

▲▼達美樂搶攻聖誕歲末商機，推出「世界十大起司四喜披薩」。（圖／業者提供）

▲達美樂從世界各地網羅多達10種特殊風味的起司，開發出4種搭配，組合成四喜披薩。（圖／業者提供）

為滿足起司控的需求，台灣達美樂內部團隊經過長達8個月研發，從世界各地網羅多達10種特殊風味的起司，先在披薩上灑滿了6種高級起司，包括紐西蘭艾格蒙特起司、德國巧達起司、紐西蘭巧達起司、阿根廷高達起司、美國莫札瑞拉條狀起司、美國莫札瑞拉起司；再依照其他4種起司特性，開發4種異國料理口味搭配，組合成四喜披薩。

「世界十大起司四喜披薩」分別是日本北海道的卡門貝爾起司加上煙燻鮭魚；丹麥藍紋起司搭配高級培根、切達乾酪；法國米莫萊特起司跟羅勒及櫻桃番茄；還有起司之王的義大利帕瑪森起司搭配波隆納牛肉派，10 in 1加上4 in1 的組合，讓人愛不釋手。

為慶祝全新上市，外帶半價特惠中，大披薩一個只要450元，小披薩300元。同步加碼「聖誕跨年套餐」999元，內有世界十大起司四喜大披薩+一般口味大披薩+香烤雞條15條+蒜香起司球5顆（或辣味雞腿5支）。

▲▼達美樂搶攻聖誕歲末商機，推出「世界十大起司四喜披薩」。（圖／業者提供）

▲▼同步加碼「聖誕跨年套餐」。（圖／業者提供）

▲▼達美樂搶攻聖誕歲末商機，推出「世界十大起司四喜披薩」。（圖／業者提供）

達美樂也推出「起司占卜姓名學」網路活動，只要到官網看10種風味起司的介紹，輸入姓名，就能看自己跟哪種起司個性最相似；另有「世界十大起司四喜披薩」的優惠折扣序號可領取，即日起上傳起司占卜姓名學測驗結果至官方粉絲團，還有機會抽中免費小披薩券1張。

▲肯德基「聖誕驚喜巨大桶」12/6開放會員獨家搶購，全台限量1萬桶，售完為止。（圖／記者林育綾攝）

另外，人氣速食肯德基為迎接聖誕節，12/6起推出期間限定3大聖誕新品，包括「酪雪繽紛奶香脆雞」、還與知名品牌HERSHEY’S打造「可可蛋撻」、更有耶誕氣氛的「肉桂吉拿棒」。還祭出超狂「聖誕驚喜巨大桶」整桶只要999元，12/6上午10點半開放PK APP會員獨家搶購，僅限外帶自取，全台限量1萬桶，售完為止。

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