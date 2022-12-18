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寒流報到！花蓮啓動低温關懷機制　發放獨老禦寒物資

▲▼寒流來臨之前，花蓮縣政府派員關懷獨居長輩並致贈保暖物資。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

寒流來臨之前，花蓮縣政府派員關懷獨居長輩並致贈保暖物資。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

入冬首波寒流即將來到，氣溫一路下滑，花蓮縣境今日起至下周一冷空氣最強，氣溫恐下探10度，花蓮縣政府為關懷獨居長輩，17日啟動低溫關懷機制，針對花蓮獨居老人加強關懷訪視及發放禦寒物品。

▲▼寒流來臨之前，花蓮縣政府派員關懷獨居長輩並致贈保暖物資。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

寒流來臨之前，花蓮縣政府社會處特地派員關懷及致贈保暖物資予獨居長輩，70歲莊姓長輩收到物資後，與花蓮縣政府社會處陳加富處長話家常，表示心裡很溫暖，在社會福利補助及長照服務的支持，生活穩定，感謝縣長對於獨居長輩長期的重視及關心。

▲▼寒流來臨之前，花蓮縣政府派員關懷獨居長輩並致贈保暖物資。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

80歲姚姓長輩收到縣府送來的毛毯後，馬上開心地表示不僅感覺暖和，不必再擔心氣溫驟降，感念縣長的貼心及關懷之意。

▲▼寒流來臨之前，花蓮縣政府派員關懷獨居長輩並致贈保暖物資。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府社會處長陳加富表示，本縣列冊獨居老人人口約1,233人，除由各鄉鎮市公所列冊定期關懷外，另委託本縣老人暨家庭關懷協會辦理「獨居及中高風險老人個案關懷服務計畫」，藉由聘用專責社工提供到宅訪視及個案管理服務，目前開案服務約204案，期待透過服務降低獨居長輩生活風險，並於11月底啟動冬季關懷服務，採購禦寒衣物、毛帽及圍巾發放給列案之獨居老人。

▲▼寒流來臨之前，花蓮縣政府派員關懷獨居長輩並致贈保暖物資。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，獨居長輩年邁無親友同住照料，未來一週持續低溫，有關獨老部分，將啟動各鄉鎮公所關懷網絡並請村里幹事持續加強關懷，通知社區照顧關懷據點告知長輩低溫訊息，由各單位加強關懷獨居長輩的頻率，提供禦寒物品，請長輩嚴寒期間避免外出，注意保暖。若獨居老人需要保暖禦寒物資，請撥1999提供服務，用幸福溫暖守護每一位鄉親。

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