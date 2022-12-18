寒流太威南部人也喊冷！他曝1張「地方的狗狗需要保暖」全笑了

▲南部網友也感受到寒流威力。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

入冬首波寒流周末大發威，連南部人都喊冷！有網友在PTT的WomenTalk板表示，平常都嫌南部沒有冬天，「真的寒流來的時候有夠冷……」，冷到明明已經幫愛犬穿了衣服，狗狗還是冷到窩進毛毯還蓋被子，「北部的朋友們還好嗎QQ？」

這位南部網友17日下午發起閒聊「怎麼那麼冷？」文中直呼凍未條，「又濕又冷，南部人真的受不了嗚嗚！」平常都嫌南部沒有冬天，沒想到真等到寒流來的時候還是會冷，讓他不禁幫北部人QQ，「還好嗎？」原PO還說，「冷到我家狗穿了衣服，又躺了毯子蓋了被子（跟主人一樣怕冷XD）。」

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就有人也哀怨留言，「不要濕都還好，今天又濕又冷，鼻子要爛掉了QQ」、「還有3～4度要降」、「是真的冷，下雨又加成」、「你知道北部多久沒晴天了嗎」、「真的有夠冷」、「外面下雨只有14度，真的冷」、「北部已經下兩個禮拜的雨了。」

也有網友笑說，「其實還好，沒我想的那麼冷」、「暖氣開整天，在家還穿短袖」、「是還好啦！還沒到覺得要凍死了的溫度」、「還好你不住北部，南部這溫度對北部小case」、「還好而已吧？很冷嗎？（北部人笑你）」、「建議可以在床下鋪電熱毯，上面再蓋厚棉被，應該會好點。」

▲原PO家的狗狗意外成為焦點。（圖／翻攝自PTT）

不少人則是紛紛熱議起狗狗的話題，「好爽的狗兒」、「有一種冷是主人覺得你冷」、「眼神怎麼有點哀戚」、「有狗有推」、「幸福的狗仔」、「狗狗好可愛XD，我家的也是一直縮在窩裡不出來」、「都不知道狗也喜歡蓋被子」、「狗狗感覺好暖和」、「外面的狗都沒這麼爽。」