全台急凍！暖暖包「放1部位」火速暖起來　醫學博士：握手上太浪費

▲暖暖包。（圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

全台急凍！今（18）日受到寒流影響，各地都非常冷，大部分地區預估7至9度。除了衣服穿好穿暖，不少人更拿出暖暖包來禦寒，不過日本醫學專家先前就指出，若把暖暖包握在手上、放在口袋，其實都有點可惜，放在「1部位」才是最佳位置，可以讓身體快速暖和起來。

日本醫學博士福田千晶在《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》中提到，人體有多處穴位可以暖和全身，其中，「腰部兩側」是放置暖暖包的最佳位置，因為腰間的骨頭少，且周圍有肝臟、腎臟等血液量充足的內臟器官，只要腰部暖和了，就可以緩解大腦緊張狀態，下達「輸送大量血液」的命令，促進血液循環，並讓手腳末梢神經感到暖和。

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除了腰部兩側之外，福田千晶還推薦將暖暖包放在肩頰骨中間、脖子後下方，或是肚臍下方，這些部位同樣有能促進血液循環的穴位。福田千金也說，雖然很多人習慣把暖暖包放在口袋或握在手中，但這樣的保暖效果其實非常差，浪費了暖暖包的熱能，如果想全身暖和，就要放對部位。

▲暖暖包放在腰間兩側能達到最佳效果。（示意圖／記者李佳蓉攝）

不過，使用暖暖包也要小心「低溫燙傷」，皮膚科醫師蔡逸姍曾指出，先前有長者因覺得暖暖包未結塊就丟棄太可惜，所以將其黏在膝蓋後方3小時，結果出現二度燙傷。她提醒，老人、幼童、行動不便者，以及患有糖尿病、神經病變或血液循環不佳的患者因不易感受到熱燙感，所以一定要特別留意。

蔡逸姍更強調，手持暖暖包的溫度就高，不要直接停留在皮膚同一位置超過10分鐘，錯誤使用仍存在風險，可能會引發燙傷或起水泡等後果。

此外，冷掉的暖暖包其實還有其他功用，台東縣環境保護局曾表示，暖暖包的成分含有活性碳，有除濕、除臭和保水功能，若酌量混入園藝盆栽的培養土中，有助於植物成長；另外，如果放於衣櫥或鞋櫃內也可以防潮、除臭，不過一定要確定暖暖包不再發熱才能這麼做。

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