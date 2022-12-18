　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台急凍！暖暖包「放1部位」火速暖起來　醫學博士：握手上太浪費

▲▼暖暖包。（圖／記者劉維榛攝）

▲暖暖包。（圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

全台急凍！今（18）日受到寒流影響，各地都非常冷，大部分地區預估7至9度。除了衣服穿好穿暖，不少人更拿出暖暖包來禦寒，不過日本醫學專家先前就指出，若把暖暖包握在手上、放在口袋，其實都有點可惜，放在「1部位」才是最佳位置，可以讓身體快速暖和起來。

日本醫學博士福田千晶在《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》中提到，人體有多處穴位可以暖和全身，其中，「腰部兩側」是放置暖暖包的最佳位置，因為腰間的骨頭少，且周圍有肝臟、腎臟等血液量充足的內臟器官，只要腰部暖和了，就可以緩解大腦緊張狀態，下達「輸送大量血液」的命令，促進血液循環，並讓手腳末梢神經感到暖和。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了腰部兩側之外，福田千晶還推薦將暖暖包放在肩頰骨中間脖子後下方，或是肚臍下方，這些部位同樣有能促進血液循環的穴位。福田千金也說，雖然很多人習慣把暖暖包放在口袋或握在手中，但這樣的保暖效果其實非常差，浪費了暖暖包的熱能，如果想全身暖和，就要放對部位。

▲暖暖包。（圖／記者李佳蓉攝）

▲暖暖包放在腰間兩側能達到最佳效果。（示意圖／記者李佳蓉攝）

不過，使用暖暖包也要小心「低溫燙傷」，皮膚科醫師蔡逸姍曾指出，先前有長者因覺得暖暖包未結塊就丟棄太可惜，所以將其黏在膝蓋後方3小時，結果出現二度燙傷。她提醒，老人、幼童、行動不便者，以及患有糖尿病、神經病變或血液循環不佳的患者因不易感受到熱燙感，所以一定要特別留意。

蔡逸姍更強調，手持暖暖包的溫度就高，不要直接停留在皮膚同一位置超過10分鐘，錯誤使用仍存在風險，可能會引發燙傷或起水泡等後果。

此外，冷掉的暖暖包其實還有其他功用，台東縣環境保護局曾表示，暖暖包的成分含有活性碳，有除濕、除臭和保水功能，若酌量混入園藝盆栽的培養土中，有助於植物成長；另外，如果放於衣櫥或鞋櫃內也可以防潮、除臭，不過一定要確定暖暖包不再發熱才能這麼做。

►►►萬歲牌堅果、沖泡飲、調理包都有！「這1區」抗漲打9折

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
副廠長慢跑被撞求償1372萬！　判賠卻剩386萬
嫌電暖器耗電！　「1家電」網推爆：省錢又快速
團滅！　俄羅斯「精銳部隊」爆全軍覆沒
獨／曾遭朱雪璋斷腳筋　「深海閻王」猥褻女童出事了
暖暖包「放1部位」火速暖起來　醫學博士：握手上太浪費
大咖影后被捕！　IG突遭離奇滅口

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

確診醫療費自付　外籍生來台應先投保醫療險

全台急凍！暖暖包「放1部位」火速暖起來　醫學博士：握手上太浪費

北峰氣象站一早捕捉玉山「凍」了！鄭明典曬照驚嘆：太美了

來台南水道博館看耶誕老人、麋鹿和煙囪 重現耶誕節經典場景

寒流太威南部人也喊冷！他曝1張「地方的狗狗需要保暖」全笑了

睽違23年重返台北！台灣燈會2／5登場　主燈「玉兔壯彩」安座

農委會3方向帶動石斑魚產值！打入日本迴轉壽司市場、美國米其林主廚也驚豔

冷到沒完沒了！　下波再挑戰寒流

人妻花錢買車　北上載「小姑4口不夠坐」反被婆婆逼下車：妳別去

1圖看各地多凍！　今晚探底4℃

全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

張棟樑唱《北極星的眼淚》　王心凌驚喜獻聲..他：想哭的感覺！

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

汪汪！突擊耶誕城單身狗　怨氣破表：要親回家親^^

見騎士闖紅燈+逆向怒檢舉　他收到回信「車主登記死亡」

確診醫療費自付　外籍生來台應先投保醫療險

全台急凍！暖暖包「放1部位」火速暖起來　醫學博士：握手上太浪費

北峰氣象站一早捕捉玉山「凍」了！鄭明典曬照驚嘆：太美了

來台南水道博館看耶誕老人、麋鹿和煙囪 重現耶誕節經典場景

寒流太威南部人也喊冷！他曝1張「地方的狗狗需要保暖」全笑了

睽違23年重返台北！台灣燈會2／5登場　主燈「玉兔壯彩」安座

農委會3方向帶動石斑魚產值！打入日本迴轉壽司市場、美國米其林主廚也驚豔

冷到沒完沒了！　下波再挑戰寒流

人妻花錢買車　北上載「小姑4口不夠坐」反被婆婆逼下車：妳別去

1圖看各地多凍！　今晚探底4℃

全球最大水族箱爆裂！百萬公升海水傾瀉　1500條熱帶魚屍遍佈街道

世足冠軍賽「最高賠率400」！　法國最多人看好

外送東山鴨頭...低頭驚見「2食材親戚」幫腳底按摩　他壞笑：餓了

北京明年奪台？　CIA局長曝「誠實答案」：台海衝突風險越來越大

寒流報到！花蓮啓動低温關懷機制　發放獨老禦寒物資

一捏爆流邪惡蛋液！台中18元車輪餅塞滿大顆珍珠　古早味玩出新創意

學甲槍擊案兩波行動逮7嫌　3收押2聲押2飭回

漁光島旁的「城市懶人露營」超chill！有釣魚區彈跳床、BBQ嗨玩整天

電影版《想見你》75秒預告曝！挑戰觀眾邏輯資訊量爆棚

巫啟賢22歲女兒挨酸「皮膚黑像個男的」！　親讀惡評高EQ回應

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

生活熱門新聞

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

冷到沒完沒了！　下波再挑戰寒流

人妻花錢買車　北上載小姑4口不夠坐…婆婆逼她下車

寒流來襲全台至少43死　醫示警

快訊／合歡山凌晨下雪　武嶺「銀白」了

丈夫才剛過世！婆婆竟開口討理賠金

下周一清晨極凍範圍更廣　下波冷氣團來襲時間曝

曾格爾證實登頂紀錄遭除名：我覺得非常不公平

拿免費麵包7年…國一弟突拿2百喊1句　店長哭了

快訊／寒流達標！今晨6.4℃凍番薯　明恐更低溫

國師台南Josh終於贏錢　運彩壓中太香

快訊／一早5.7℃！快速降溫中　今晚再探5度

愛的破將「碎成條狀物」飄越機場恐罰

OPEN將找到了！警確定變「愛的破將」

更多熱門

相關新聞

寒流大發威！南部人曬狗狗1張照：有夠冷

寒流大發威！南部人曬狗狗1張照：有夠冷

入冬首波寒流周末大發威，連南部人都喊冷！有網友在PTT的WomenTalk板表示，平常都嫌南部沒有冬天，「真的寒流來的時候有夠冷……」，冷到明明已經幫愛犬穿了衣服，狗狗還是冷到窩進毛毯還蓋被子，「北部的朋友們還好嗎QQ？」

霸王級寒流來襲！桃園2天6人送醫4人不治

霸王級寒流來襲！桃園2天6人送醫4人不治

冷到沒完沒了！　下波再挑戰寒流

冷到沒完沒了！　下波再挑戰寒流

男登雪山失聯9天！救難人員頂寒流「零度下搜救」

男登雪山失聯9天！救難人員頂寒流「零度下搜救」

1圖看各地多凍！　今晚探底4℃

1圖看各地多凍！　今晚探底4℃

關鍵字：

暖暖包腰間寒流福田千金

讀者迴響

熱門新聞

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

林襄認了「很少和孫生做」！他爆：1年半只2次

新娘站旁邊…伴娘「牽手偷摸新郎胯下」！畫面全被拍

情侶YouTuber「私密影片遭駭流出」　認了：心情沉重

高科大學生遭逼划舟！她怒揭險死真相

名嘴陳立宏患腦瘤52歲逝！鄭弘儀悲揭他生前異狀

冷到沒完沒了！　下波再挑戰寒流

季芹峇厘島脫了！

男突「胃腫瘤大出血」！　醫搖頭：每天吃1種水果害的

以為單獨散步　汪接媽媽驚恐瞪大眼

女主播單身被問：怎解決生理需求？高EQ回答

上錯匝道倒退嚕！小貨車追撞聯結車2人慘死

人妻花錢買車　北上載小姑4口不夠坐…婆婆逼她下車

全台急凍！心臟醫提慎防「室內猝死」

Wendy分手後被控「機車還孫生」！

更多

最夯影音

更多
全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街

全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街
女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面