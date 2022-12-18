台中男「一個move鬼切」害268萬休旅車半毀　4車鬧區連環撞5人傷

記者許權毅／台中報導

台中市西區三民路與四維街口昨（17）日21時15分發生一起連環車禍，現場共4車發生碰撞，疑似因內線車道停等紅燈時，一名李男駕駛福特轎車往外側切，撞上一名張男駕駛的Lexus休旅車RX300，Lexus休旅車RX300再推撞到準備左轉的一台白色RAV4休旅車。現場為張男的Lexus車輛受損較為嚴重，車上妻子以及2名小孩受到輕傷自行就醫。

▲台中西區昨晚發生嚴重車禍，其中張男駕駛的Lexus豪華休旅遭到李男撞擊，推撞後再撞上另台休旅車，受損較為嚴重。（圖／記者許權毅翻攝）



警方初步調查，李男駕駛轎車沿四維街往康樂街行駛，發現前方有3台轎車準備左轉，突然從內線車道往外側車道切，不慎撞上張男駕駛的Lexus休旅車RX300，導致張男被推撞後再撞上準備左轉的休旅車，李男則是撞上同樣準備左轉的另台計程車，現場共4車含乘客共9人，有5人受到輕傷，2人自行就醫，3人送往中國醫治療。

▲▼李男駕駛白色福特轎車，突然往外側切，撞上張男Lexus後再往回切，撞上計程車。（圖／記者許權毅翻攝）



肇事現場為張男要價268萬的Lexus休旅車RX300受損最為嚴重，右前車頭整個被撞爛，引擎蓋彎起，內部零件散落一地，車身也有撞擊痕跡，另台RAV4休旅車則是右後車尾受損，李男的白色福特撞擊完後再往計程車撞，引擎蓋、左前車頭也出現凹陷。

第一分局交通分隊長周宜瑩表示，現場「排隊第2台」的休旅車並未與其他車輛發生碰撞，與此次事故無關，現場4位駕駛酒測值均為0，已調閱監視器釐清肇事原因。

▲現場共有4車肇事，共9人有5人受傷。（圖／記者許權毅翻攝）