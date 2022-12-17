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社會 社會焦點 保障人權

快訊／越開越偏！台中男擊落騎士再衝撞轎車　下車認「我恍神了」

記者許權毅／台中報導

台中市大肚區今（17）日下午發生一起嚴重車禍，一名周男駕駛轎車行駛沙田路三段，突然車身往外側偏移撞上騎乘在慢車道的陳姓騎士，再撞上在路邊的一輛黑藍色轎車。撞擊現場怵目驚心，車輛零件四散，周男頭胸部挫傷，陳姓騎士身上擦挫傷，被送往童綜合治療。周男向警方坦承，自己一時恍神才釀禍。

▲▼ 。（圖／林姓民眾提供）

▲台中市大肚區沙田路三段今日下午發生一起嚴重車禍，白車駕駛周男自稱恍神撞上一名騎士與停放在路邊的轎車。（圖／林姓民眾提供）

警方初步調查，今日13時53分一名30歲周男獨自駕駛白色轎車，沿大肚區沙田路三段外側車道前進，不料突然車輛往外側機慢車道偏移，直接擊落一名21歲陳姓男騎士，再往停放在路邊、熄火的一輛黑藍色轎車撞上，車上則有一名20歲歐女，導致黑藍車車尾嚴重受損，周男的白色車輛引擎蓋全毀，內部機件掉落，地上留下滿滿碎片，一度造成後方車輛無法通行。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼周男車輛往外側車道偏移，撞上在機慢車道的陳姓騎士，再直直往歐女的黑藍色車撞去，地上沒有留下剎車痕跡。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

周男向警方坦承，當時行經該路段時「突然恍神了」，才會釀禍。大肚交通小隊長曾錦銘表示，初步查看現場並無剎車痕跡，周男疑似並未重踩剎車，周男與陳男與將車輛停放在路邊的歐女均未酒駕，詳細肇事原因仍待調查釐清。

烏日分局呼籲，駕駛車輛如覺得精神不濟，應停放安全地方暫停休息，避免疲勞駕駛，以確保行車安全。

▲▼ 。（圖／林姓民眾提供）

▲民眾拍下事故發生後，員警到場處理的過程。（圖／林姓民眾提供）

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