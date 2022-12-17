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色男偷摸女後頸！犯案後辯「沒印象」　法官：算性暗示...下場曝

▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲男子用手摸女性友人的後頸部遭判刑。（示意圖／取自pakutaso）

記者劉人豪／台中報導

29歲趙姓男子，去年與朋友聚會的時候，伸手摸了女性友人的後頸部，女子提告性騷擾後，趙辯稱沒有印象，不過女子提出雙方對質的影片，趙在影片中回應女子說有摸，台中地方法院審理後，依性騷擾罪判趙男拘役40日。

趙男在2021年9月7日於租屋處和朋友聚會，趁機用手女性友人後頸部，女子感到不舒服報警提告。趙男則表示記憶中沒有這件事否認犯行，不過女子則說除了摸後頸部知外，趙男在同年9月3日、9月6日都還有摸她手臂，甚至還有在她店內阻擋通道不讓她離去的行為。

女子提供雙方的對質影片，當她問「站在我後面時你是不是有碰我脖子」，趙男回答「有」。且趙男在自白書中，有向女子表達歉意還說摸她身體是出於私慾。

檢方認為雙方僅是一般朋友關係，並非熟識，各自另有交往對象，更應謹守分際，趙男利用與友人聚會，趁女子不及抗拒之際，以手觸女子後頸部，已逾越正常社交禮儀之範疇，犯性騷擾防治法第25條第1項之意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為觸摸其他身體隱私處之行為罪，依性騷擾罪嫌起訴趙男。

法院審酌，女性後頸部一般皆為頭髮或衣著覆蓋遮隱之處，甚至觸摸後頸部之動作，不乏在男女間之親密行為中，被作為帶有性含意、性暗示之挑逗、調戲舉動，認為趙男以手觸摸女子後頸部，已逾越正常社交禮儀之範疇，且女子表示不希望讓趙男有僥倖心態，沒有和解意願，審理後台中地方法院依意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為觸摸其他身體隱私處之行為，判拘役40日，可易科罰金，可上訴。

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