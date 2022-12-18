老爸逝世11周年罕見神隱！金正恩「動向成謎」引猜疑　恐計畫幹大事

▲金正恩逝世11周年，金正恩並未出席太陽宮，僅金德訓、崔善姬等官員參謁獻花。（圖／翻攝自勞動新聞）

記者羅翊宬／編譯

昨（17）日適逢北韓（朝鮮）前最高領導人金正日逝世11周年，以往每年忌日都會率領眾官員前往錦繡山太陽宮參謁的現任最高領導人金正恩，唯獨今年卻罕見不見蹤影，只向參謁場合獻上自身名義的花籃，就連其胞妹金與正、心腹趙甬元等也未現身。專家分析，金正恩恐怕正構思新年計劃。

根據北韓官媒《朝中社》今（18）日報導，適逢民族最大的哀悼節日，朝鮮勞動黨中央委員會、最高人民會議常任委員會、內閣、武力機關幹部（指軍方高層）等眾官員前往平壤錦繡山太陽宮參謁，「金正日是奠下社會主義強國、人民理想社會建設萬年基石的偉大將軍！」

黨員、內閣官員、軍方高層等向金日成與金正日銅像獻花，包括以金正恩為名義的花籃。

然而，北韓官媒釋出的相片中卻並未見到金正恩、最高人民會議常任委員長崔龍海、勞動黨組織書記趙甬元（金正恩的心腹）、勞動黨副部長金與正等人的身影；只有內閣總理金德訓、外務相崔善姬、勞動黨中央軍事委員會副委員長朴正天，以及被貶官的前勞動黨組織指導部第一副部長黃炳誓現身出席。

▲金正日逝世11周年，北韓平壤民眾前往萬壽台向金日成、金正日雕像獻花。（圖／達志影像／美聯社）

南韓《韓聯社》分析，依照北韓政治傳統上重視尾數5、0周年的慣例（逢五逢十），今年雖然是金正日逝世第11周年，但以往金正恩每年皆會前往太陽宮參謁，第3、5、10周年甚至還舉辦過大規模中央追悼大會。

南韓專家們認為，先前金正恩才於15日前往平安北道鐵山郡東倉里視察西海衛星發射場的固態燃料引擎地上噴射實驗，可能之後便動身前往鄰近的革命聖地、位於白頭山（長白山）的三池淵市，在當地停留構思新年國政營運計畫。

南韓統一研究院北韓研究室長洪敏（홍민，音譯）表示，「目前尚未出現能夠緊急影響參謁行程的重大事件，因此金正恩與趙甬元等領導高層有可能停留在三池淵市與白頭山等特定地點，構思明年國政營運計畫。」

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