　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

老爸逝世11周年罕見神隱！金正恩「動向成謎」引猜疑　恐計畫幹大事

▲▼金正恩逝世11周年，金正恩並未出席太陽宮，僅金德訓、崔善姬等官員參謁獻花。（圖／翻攝自勞動新聞）

▲金正恩逝世11周年，金正恩並未出席太陽宮，僅金德訓、崔善姬等官員參謁獻花。（圖／翻攝自勞動新聞）

記者羅翊宬／編譯

昨（17）日適逢北韓（朝鮮）前最高領導人金正日逝世11周年，以往每年忌日都會率領眾官員前往錦繡山太陽宮參謁的現任最高領導人金正恩，唯獨今年卻罕見不見蹤影，只向參謁場合獻上自身名義的花籃，就連其胞妹金與正、心腹趙甬元等也未現身。專家分析，金正恩恐怕正構思新年計劃。

根據北韓官媒《朝中社》今（18）日報導，適逢民族最大的哀悼節日，朝鮮勞動黨中央委員會、最高人民會議常任委員會、內閣、武力機關幹部（指軍方高層）等眾官員前往平壤錦繡山太陽宮參謁，「金正日是奠下社會主義強國、人民理想社會建設萬年基石的偉大將軍！」

黨員、內閣官員、軍方高層等向金日成與金正日銅像獻花，包括以金正恩為名義的花籃。

然而，北韓官媒釋出的相片中卻並未見到金正恩、最高人民會議常任委員長崔龍海、勞動黨組織書記趙甬元（金正恩的心腹）、勞動黨副部長金與正等人的身影；只有內閣總理金德訓、外務相崔善姬、勞動黨中央軍事委員會副委員長朴正天，以及被貶官的前勞動黨組織指導部第一副部長黃炳誓現身出席。

▲▼金正日逝世11周年，北韓平壤民眾前往萬壽台向金日成、金正日雕像獻花。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正日逝世11周年，北韓平壤民眾前往萬壽台向金日成、金正日雕像獻花。（圖／達志影像／美聯社）

南韓《韓聯社》分析，依照北韓政治傳統上重視尾數5、0周年的慣例（逢五逢十），今年雖然是金正日逝世第11周年，但以往金正恩每年皆會前往太陽宮參謁，第3、5、10周年甚至還舉辦過大規模中央追悼大會。

南韓專家們認為，先前金正恩才於15日前往平安北道鐵山郡東倉里視察西海衛星發射場的固態燃料引擎地上噴射實驗，可能之後便動身前往鄰近的革命聖地、位於白頭山（長白山）的三池淵市，在當地停留構思新年國政營運計畫。

南韓統一研究院北韓研究室長洪敏（홍민，音譯）表示，「目前尚未出現能夠緊急影響參謁行程的重大事件，因此金正恩與趙甬元等領導高層有可能停留在三池淵市與白頭山等特定地點，構思明年國政營運計畫。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
升級iOS 16.2　3款iPhone續航力下滑
獨／台61賓士男逼車　拽倒重機騎士猛踹頭！恐怖過程曝光
法國、阿根廷爭冠！　運彩老手曝2大比分買法
寶寶冷到出怪聲！趙小僑急求救　被揪「做錯1事」網給3招神解
寒流來仍冷不過國外　他指台人「1觀念」才危險！
200球迷衝入足球場！　門將「慘被鐵桶砸臉」爆血

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

老爸逝世11周年罕見神隱！金正恩「動向成謎」引猜疑　恐計畫幹大事

鮮血當顏料！他為藝術獻身　固定抽血「補貨」：作品有我的DNA

200球迷衝入足球場！狂丟照明彈干擾　門將「慘被鐵桶砸臉」爆血

北京明年奪台？　CIA局長曝「誠實答案」：台海衝突風險越來越大

不甩哈利攻擊！威廉現身「歌手前女友婚禮」　凱特前男友也到場

戰地禮物會爆炸！波蘭警長「好奇拉開」慘炸傷　波蘭：是榴彈發射器

俄「精銳部隊」團滅！第200摩托化步兵旅傳全軍覆沒　重建得花數年

快訊／北韓又射了！向日本海發射「彈道飛彈」

哈利王子自爆「第一次」給了她！　性感女星忙撇清：不是我

恐怖影片曝！騎士突被「鎖喉」猛扯　重摔下車

全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

張棟樑唱《北極星的眼淚》　王心凌驚喜獻聲..他：想哭的感覺！

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

汪汪！突擊耶誕城單身狗　怨氣破表：要親回家親^^

見騎士闖紅燈+逆向怒檢舉　他收到回信「車主登記死亡」

老爸逝世11周年罕見神隱！金正恩「動向成謎」引猜疑　恐計畫幹大事

鮮血當顏料！他為藝術獻身　固定抽血「補貨」：作品有我的DNA

200球迷衝入足球場！狂丟照明彈干擾　門將「慘被鐵桶砸臉」爆血

北京明年奪台？　CIA局長曝「誠實答案」：台海衝突風險越來越大

不甩哈利攻擊！威廉現身「歌手前女友婚禮」　凱特前男友也到場

戰地禮物會爆炸！波蘭警長「好奇拉開」慘炸傷　波蘭：是榴彈發射器

俄「精銳部隊」團滅！第200摩托化步兵旅傳全軍覆沒　重建得花數年

快訊／北韓又射了！向日本海發射「彈道飛彈」

哈利王子自爆「第一次」給了她！　性感女星忙撇清：不是我

恐怖影片曝！騎士突被「鎖喉」猛扯　重摔下車

饒舌歌手ACE嘉義管樂節演出　曝跨年重現《聲林》經典

快訊／私校退審會出爐　5私中1護專確定退場

諷姆巴佩不夠懂足球　阿根廷門神喜歡法國被看好：我們有梅西

H5N1禽流感入侵嘉義番鴨、肉鵝場　2處共撲殺5687隻

壯觀美景曝！雪山海拔3500m以上現積雪　5天內2度下雪

失控影片曝！新北聯結車雨天「左拐右彎」未減速…下秒撞山壁

張文宏警告：陸感染高峰馬上到　要保護好老年人

寒流來襲「長洋裝」保暖又優雅　Jil Sander、Lemaire極簡美學好顯瘦

獨／台61賓士男逼車　拽倒重機騎士猛踹！暴力過程曝光

史上最長春安工作基層警譙翻　警政署親上火線允不評比不扣假

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

國際熱門新聞

哈利自爆「第一次」給了她！女星忙撇清：不是我

日本「透明公廁」出包！　上廁所全被看光

俄「精銳步兵旅」傳全軍覆沒　重建得花數年

全球最大圓柱水族箱爆了　滿街死魚

暖氣壞掉了！　男囚慘遭活活烤死

歐洲議會美女副議長4900萬贓款塞爆行李箱　畫面曝光

客人搞錯地址　外送員趕送餐車禍亡

足賽暴動！200球迷亂入　門將「被砸臉」爆血

北京明年奪台？　CIA局長曝「誠實答案」

女優逛街「忘穿胸罩」！巨乳激突合體飛機杯

孕媽淪性奴被囚破屋！夜夜接客地獄人生曝

倫敦演唱會也爆踩踏事故　釀1死2傷

梅西怒飆荷蘭球員！嬌妻場外模仿網笑翻

剛果暴洪釀169死！　騎士3貼逆衝泥流「下秒消失」

更多熱門

相關新聞

即／北韓又射了！向日本海發射「彈道飛彈」

即／北韓又射了！向日本海發射「彈道飛彈」

根據《韓聯社》最新消息，南韓聯合參謀本部稍早表示，北韓今（18）日上午向東海（日本海）發射彈道飛彈。

女優逛街「忘穿胸罩」！巨乳激突合體飛機杯

女優逛街「忘穿胸罩」！巨乳激突合體飛機杯

南韓敦促「攻擊北韓」需知會　日本：沒必要

南韓敦促「攻擊北韓」需知會　日本：沒必要

唐吉訶德「換吉祥物」大轉彎喊卡！網友疑行銷手法

唐吉訶德「換吉祥物」大轉彎喊卡！網友疑行銷手法

日本「透明公廁」出包！　上廁所全被看光

日本「透明公廁」出包！　上廁所全被看光

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮金正恩金正日

讀者迴響

熱門新聞

林襄認了「很少和孫生做」！他爆：1年半只2次

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

新娘站旁邊…伴娘「牽手偷摸新郎胯下」！畫面全被拍

冷到沒完沒了！　下波再挑戰寒流

名嘴陳立宏患腦瘤52歲逝！鄭弘儀悲揭他生前異狀

情侶YouTuber「私密影片遭駭流出」　認了：心情沉重

高科大學生遭逼划舟！她怒揭險死真相

以為單獨散步　汪接媽媽驚恐瞪大眼

人妻花錢買車　北上載小姑4口不夠坐…婆婆逼她下車

季芹峇厘島脫了！

男突「胃腫瘤大出血」！　醫搖頭：每天吃1種水果害的

女主播單身被問：怎解決生理需求？高EQ回答

上錯匝道倒退嚕！小貨車追撞聯結車2人慘死

Wendy分手後被控「機車還孫生」！

租客「深夜哭聲1小時」真相心酸！她不敢跟房東說

更多

最夯影音

更多
全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街

全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街
女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面