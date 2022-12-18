賴清德民調為何輸給侯友宜？　媒體人分析背後關鍵

▲副總統賴清德14日正式完成民進黨主席選舉參選登記，總統蔡英文在剩餘期內與賴清德兩人的互動關係將成為各方矚目焦點。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

台灣民意基金會17日發表2024總統大選最新民調，若由民進黨賴清德、民眾黨柯文哲、國民黨侯友宜3人競爭，侯友宜以38.7%領先群雄。資深媒體人謝寒冰分析，為何賴清德會輸，因為民進黨在敗選後不思檢討，還想著去箝制言論。

根據民調侯友宜以38.7%領先賴清德29%，柯文哲則僅拿下17.8%支持度，其中，侯友宜除台南落後賴清德外，其餘縣市全都領先，柯文哲在全國各縣市都墊底。

謝寒冰於《週末大爆卦》表示，賴清德其實是民進黨九合一後受傷最輕的，所以他出來選黨魁是意料中的，至於為何侯友宜贏過他，是因為民進黨在敗選後不思檢討還想著去箝制言論，人民對民進黨的怒氣會反射在賴清德身上，問題是會持續多久。

謝寒冰說，過完年國民黨也要開始動了，沒意外應該會是大亂鬥，可能會提前時程，如果鴻海創辦人郭台銘又要出來，這太妙了，民調馬上翻轉。侯友宜支持度高，是因為他選的好，做的還不錯，且國民黨被討厭的氛圍快被大家忘記， 但若開始內鬥，那種感覺就會回來，這時候又掛了，「我非常擔心」。

謝寒冰指出，希望國民黨主席朱立倫做到他所講的，找到能勝選的人，讓國民黨還有救，因為就算國民黨沒大亂，賴清德的民調還是會上來，因為緊接著嘉義市長跟北市立委補選，國民黨都可能贏，這樣下去討厭民進黨氛圍開始降低，會覺得受到教訓了。