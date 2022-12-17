2024大選最新民調「賴清德落後侯友宜9%」 　陳其邁這樣分析

▲台灣民意基金會17日公布2024總統大選最新民調，侯友宜領先賴清德。（合成圖／記者林敬旻、李毓康攝）

記者賴文萱／高雄報導

台灣民意基金會17日公布2024總統大選最新民調，若2024總統大選由民進黨賴清德、民眾黨柯文哲、國民黨侯友宜3人競爭，侯友宜以支持度38.7%，領先賴清德的29%，柯文哲則以17.8%支持度居末。對此，民進黨代理黨主席、高雄市長陳其邁今天表示，還有一年多的時間，民調都是參考，民進黨經過敗選後，也還有很多反省努力的空間，要繼續加油。

台灣民意基金會今日發布最新民調結果，侯友宜支持度38.7％、賴清德支持度29％、柯文哲17.8％，賴清德落後侯友宜9.7個百分點。

▲民進黨代理黨主席、高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，陳其邁今天表示，還有一年多的時間，民調都是參考，民進黨經過敗選後，也還有很多反省努力的空間，要繼續加油。

陳其邁接著說，不管是任何一個選舉，尤其是國會跟總統的選舉，這都攸關到不僅是台灣的安全，也包括東亞地緣政治整體的一些變動，國際友人都會非常關心。

他說，他相信賴副總統在各項公職，都非常認真、努力打拚，是非常優秀的政治人物，現在還有一段時間，民調會參考，也會繼續努力。