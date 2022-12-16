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台東首家專責型失智症照護機構「樂智幸福家園」　今揭牌

▲台東首家專責型失智症照護機構「樂智幸福家園」今揭牌。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東首家專責型失智症照護機構「樂智幸福家園」今揭牌。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東聖母醫院16日舉辦「樂智幸福家園」啟用典禮，縣長饒慶鈴參加時表示，縣府協助爭取約760萬元經費，投入補助相關設備樂智幸福家園除了設置失智團體家屋，也是台東首家專責收置失智個案的日間照顧及小規模多機能服務機構。

▲台東首家專責型失智症照護機構「樂智幸福家園」今揭牌。（圖／記者楊漢聲翻攝）

饒慶鈴提到，縣內50歲以上失智長者約2,143人，為確保失智者獲得適切專業的照護，全縣共有3家失智共同照護中心及20個失智社區服務據點，提供失智者及照顧者多元複合支持服務，也招募54家失智友善組織，期盼失智長者在熟悉的環境安全地生活。

▲台東首家專責型失智症照護機構「樂智幸福家園」今揭牌。（圖／記者楊漢聲翻攝）

感謝台東聖母醫院一直以來本著「沒人做的，我們來做」的精神造福台東，將原本東區職訓中心的閒置空間整修成了一個充滿愛的幸福園地，除了設置失智團體家屋，也是台東首家提供純失智個案的日間照顧及小規模多機能服務機構，除了一般生活照顧，也加強失智症者現實導向、認知活動，並透過懷舊課程、營養餐食服務，建立規律的生活，使失智症者情緒穩定，維持既有生活功能，降低家屬的照顧壓力。

▲台東首家專責型失智症照護機構「樂智幸福家園」今揭牌。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣衛生局指出，台東聖母醫院樂智家園附設小規模多機能長照機構於今日舉辦啟用典禮，家園除可先行提供30人之日間照顧服務及夜間臨托外，另預計於112年4月再行提供收置18名長者的失智團體家屋，透過機構團隊成員合作，適性提供多元化、生活化課程服務，讓長者能夠在地安養、在地老化，過著享有尊嚴、溫馨的樂齡人生，也讓子女可以安心就業、就學，減輕家庭照顧的壓力。

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