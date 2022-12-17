潮州鐵道園區開幕　全台唯一50D大物車登場…打造旅遊新景點

▲潮州鐵道園區開幕 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

全臺唯一鐵路維修觀光機廠，終於在今(17)日開幕，期望打造潮州旅遊新景點，促進地區發展、帶動繁榮。活動由縣長潘孟安、立委周春米、莊瑞雄、臺鐵局局長杜微及潮州鎮長周品全等人參與，並入內參觀，裡面除了各式各樣的鐵路機械外，還有許多沉浸式互動，像是字模拓印DIY、拍照留念區、還有小朋友們最喜歡的彩繪列車互動裝置等。

潘縣長表示，潮州鐵道園區不僅是維修基地，更是讓鐵道迷朝聖、觀光最棒的景點。

潮州鐵道園區透過鎮區之寶-全台唯一50D大物車作為園區意象，大物車過去是專門用來運送大型貨物，隨著時代變遷，大物車日漸無使用需求，目前全台僅剩1輛展示於園區內，另展示14輛具歷史氣息文物車輛，透過鐵道車輛展現鐵路的發展軌跡。

展館核心展示1926年（昭和年代前）貨車車軸、1939年（昭和14年）輪幅式車輪及1959年車軸超音波探傷機等具歷史意義文物。此外，園區內更展示具歷史意義的鐵道文物及車輛模型，以數位方式呈現珍貴車輛的藍晒圖，並播放維修車輛影片，及提供預約導覽參觀維修工場，讓遊客觀看修車實景，提供完善鐵路列車維修體驗之旅。針對沉浸式互動部分，館內提供字模拓印DIY，讓親子遊客體驗車廂拓印文字及瞭解其特殊意義，另有彩繪列車互動裝置，塗繪專屬列車後投影在屏幕上，更提供拍照留念區，可立即下載照片並打卡上傳分享，園區同時提供特色餐飲服務，及多元化的文化饗宴。

潮州鐵道園區開幕後，屏東縣政府將提供公車接駁，自每日上午9點至下午5點整點自潮州火車站發車，讓民眾方便參訪，並串連周邊景點，促進地區發展，為潮州帶來觀光人潮，塑造屏東遊憩新亮點。開幕後一個月優惠免費入園參觀(之後收取清潔費100元，並可折抵場內消費50元)，回饋潮州在地鄉親另有優惠。