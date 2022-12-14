瀕危台灣黑熊慘遭獵殺　潘孟安怒：國寶不應該遭到獵捕

▲台灣黑熊遭獵殺。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

針對網路上流傳屏東縣霧台鄉發生瀕臨絕種野生動物台灣黑熊遭獵殺影片，屏東縣長潘孟安14日深表遺憾，強調尊重原住民的捕獵文化，但原民文化也應遵守國家法紀；目前全案已經由屏東縣警察局里港警分局及保七總隊移送地檢署，縣府請警方全力配合檢方調查偵辦。

潘孟安表示，他一早看到影片很生氣，「我們尊重傳統的狩獵與祭儀，但瀕臨絕種的台灣黑熊是國寶，不應該遭到獵捕。他認為，身為台灣公民的一份子，不論身在哪裡，對於瀕臨絕對的物種應該予以保護，遵守法紀，否則不只台灣社會不容、國際社會也不容。警方已掌握特定對象進行約談，一切交由司法偵辦。」

縣府農業處則指出，原住民族倘基於傳統文化及祭儀需要獵捕保育類野生動物者，必須事先向主管機關提出申請，且獵捕活動所得之野生動物之宰殺、利用須用於傳統文化、祭儀活動，不得有販賣或其他營利行為。未經許可獵捕保育類野生動物，可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬元以上100萬元以下罰金。

農業處也呼籲民眾應有野生動物保育及維護棲息環境之觀念，臺灣黑熊的數量相當稀少，屬於一級保育類動物亟需保育及復育可說是國寶，在國際保育界亦非常受到重視，依據野生動物保育法第16條規定，保育類野生動物，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺、買賣、陳列、展示、持有、輸入、輸出或飼養、繁殖。民眾若發現有非法獵捕保育類野生動物，都可以向縣政府舉報，共同維護自然生態平衡。