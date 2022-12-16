挑戰議員飲恨！台灣基進李雨蓁被延攬進屏東縣府　黨部說話了

▲周春米延攬李雨蓁擔任屏東縣勞動暨青年事務處處長。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／高雄報導

屏東縣長當選人周春米今（16）日公佈縣政團隊第一波人事名單，延攬台灣基進黨中央組織部主任李雨蓁擔任勞動暨青年事務處處長。李雨蓁今年雖挑戰高雄市議員飲恨落敗，但這次被延攬進屏東縣政府小內閣，對此，台灣基進黨部表示深感榮幸，也祝福李雨蓁新職順利。

▲李雨蓁出任勞動暨青年事務處處長

李雨蓁年僅35歲，國立成功大學工業設計系學士、高師大跨域藝術研究所碩士，母親是竹田鄉人，曾任立法委員陳柏惟團隊執行長、立法委員林靜儀競選團隊執行總幹事、「高雄好過日」組織創辦人及理事長、「鳳山好厝邊」雜誌創刊人，文化背景深厚且嫻熟青年事務。

台灣基進黨部表示，欣聞屏東縣首位女性縣長當選人周春米佈達大屏東地區未來發展人事，本黨組織部主任鳳山李雨蓁榮獲邀請，加入新時代的屏東團隊，就任勞動暨青年事務發展處處長一職；本黨深感榮幸，也祝雨蓁新職順利。

台灣基進說：「感念周縣長栽培年輕世代，拔擢人才不囿於黨派之見，也感謝周縣長慧眼，使本黨的優秀政治工作者雨蓁，獲得行政歷練的機會。相信雨蓁必能兢兢業業不忘初衷，為屏東縣廣大勞動者與青年朋友奉獻全力，提供最好最誠摯的服務。」