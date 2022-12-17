上海疫情大爆發？中小學改線上教學、迪士尼也臨時降低員工配置

▲上海。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸防疫鬆綁後，各地疫情急速升溫，上海17日宣布，中小學19日起改為線上教學。同時，迪士尼也疑似受到疫情影響，於17日公告，有可能需要臨時在降低人員配置及減少部分體驗的情況下運營。

上海市官方在公告中表示，中小學校自12月19日起，除初三、高三年級外，全部調整為線上教學；初三、高三年級學生正常到校上課，也可自願申請居家學習，對於居家學習的學生，學校通過「線下教學同步直播+錄播」相結合的形式開展線上教學。

上海市官方提到，幼兒園（含托育機構、托兒所）自12月19日起停止幼兒入園，各相關部門加強科學育兒在線指導；居家照護存在困難的學生及幼兒，都可申請到校或到園。

▼上海迪士尼。（圖／路透社）



上海迪士尼疑似也受到疫情影響，在17日公告，上海迪士尼度假區包括上海迪士尼樂園目前正常開放，但在現階段我們有可能需要臨時在降低人員配置及減少部分體驗的情況下運營。

上海迪士尼還說，包括迪士尼奇幻冬日巡遊，米奇童話專列和奇夢之光幻影秀在內的現場娛樂演出以及部分景點、餐廳和商店將有可能臨時暫停開放或以降低承載量的方式開放或呈現，「我們將根據政府最新疫情防控措施更新度假區的遊客防疫須知，遊客務必在遊玩前了解須知並嚴格遵循。」