走過「非大號流感」時期　陸專家急轉彎：Omicron跟流感症狀非常相似

▲廣州在本輪疫情下出現不少社會問題登上媒體版面。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

Omicron變種病毒不斷進化，大陸防疫態度始終維持「動態清零」方針，官媒《新華社》刊出時評，強調奧密克戎（Omicron，下同）不是大號流感，提醒民眾不可「躺平」。不過，各地在防疫政策層層加碼出現的社會問題，嚴重影響社會經濟發展，大陸官方近期逐漸下調防控措施，專家出面背書，奧密克戎感染跟流感症狀非常相似，甚至很多症狀比流感還輕。

▲大陸新冠救治專家、廣州中醫院院長張忠德。（圖／翻攝央視）

《央視》昨（6）日釋出專題報導，由大陸新冠救治專家、廣州中醫院院長張忠德就本輪廣州疫情臨床經驗，對外界闡釋Omicron感染症狀與流感的區別。可以看出，隨著疫情變化，不僅大陸官方對防疫的政策持續下調，防疫專家對Omicron與流感之間的態度也隨之出現些微的更動。

張忠德表示，透過分析來看，患者主要是上呼吸道的症狀，很少出現下呼吸道的症狀，「根據中醫的診斷過程，這一波的核心病機跟剛開始新冠肺炎有明顯不同，症狀明顯要減輕，現在這些症狀看起來跟流感症狀非常相似，而且很多症狀是比流感、重症流感或者是偏重症的流感更輕。」

▲大陸專家認為Omicron症狀和流感症狀非常相似。（圖／翻攝央視）

張中德強調，很多有症狀的病人發燒、頭痛、喉嚨痛，往往在服藥後大多數都能夠緩解，部分在36小時內，這些發燒、頭痛症狀都能夠緩解，「緩解後有一點點咳嗽，那就使用中藥治療，效果也非常好。這些無症狀患者、輕型患者或者就是普通型患者康復以後核酸轉陰也非常快，一般5到7天，部分病人到11天，大多數5天左右就能夠轉陰了。」

▲大陸疾控中心流行病學首席專家吳尊友。（圖／翻攝 中國網）

回看8個月前，上海Omicron疫情爆發，大陸疾控中心流行病學首席專家吳尊友公開表示，有研究指出部分國家在Omicron毒株流行期間的病死率確實下降，但造成的死亡總數卻高於Delta毒株流行同期的死亡數，「可以說，奧密克戎毒株流行的危害依然嚴重，並不是一些人想象的『流感化』。」

大陸國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年也曾提到，Omicron的傳播力遠大於流感和此前的新冠其他變異株，「在沒有防護措施的情況下，一個人平均可以傳播9.5個人，從病死率來看，全球的流感平均病死率為0.1%，而Omicron變異株的病死率，真實世界數據顯示平均病死率是0.75%左右，約為流感的7到8倍，老年人群特別是80歲以上的老年人群病死率超過10%，是普通流感的近百倍。」

