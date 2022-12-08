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大陸 大陸焦點 特派現場

上海跟進中央「餐飲、娛樂場所」不查核酸　全大陸剩北京要查

▲上海民眾進店用餐不用再出示核酸檢測陰性證明。（圖／CFP）

▲上海民眾進店用餐不用再出示核酸檢測陰性證明。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院昨（7）日發出《關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》，該《通知》發布後，僅北京和上海兩市仍堅持出入餐飲及娛樂場所要出示證明，和中央不同調，引起外界批評。不過，上海市政府今（8）日午間對外公告，自9日起，餐飲及密閉娛樂場所不再查驗核酸陰性證明。至截稿為止，僅北京市仍堅持進出上述場所需備核酸報告。

▲上海市疫情防控工作領導小組辦公室副主任鄔驚雷。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲上海市疫情防控工作領導小組辦公室副主任鄔驚雷。（圖／翻攝澎湃新聞）

上海市疫情防控工作領導小組辦公室副主任鄔驚雷表示，已優化調整部分場所防疫要求，除養老機構、兒童福利機構、醫療機構、學校（含托幼機構）等有特殊防疫要求的場所外，「明（9日）天起密閉娛樂場所、餐飲服務場所也不再查驗核酸檢測陰性證明。上海將繼續保留常態化核酸檢測採樣點，提供免費檢測服務。」

鄔驚雷指出，上海已明確，不再按行政區域開展全員核酸檢測，除高風險崗位從業人員和高風險區外，其他人員原則上願檢盡檢，同時，對7天內無核酸檢測記錄的人員不再賦黃碼。

▲上海迪士尼重新開園。（圖／CFP）

▲上海迪士尼8日重新開園。（圖／CFP）

鄔驚雷強調，「從今天起，本市不再對來滬返滬人員實施落地檢、三天三檢和五天四檢等措施，來滬返滬人員抵滬不滿5天者，其隨申碼、場所碼不再顯示『來滬返滬不滿5天』的標記提示，不再限制其進入相關公共場所。」

上海市新聞辦公室今日午間舉行記者會，由市疫情防控工作領導小組辦公室副主任鄔驚雷坐鎮，回應外界疑問，市衛生健康委主任聞大翔，中國工程院院士、上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院院長寧光，市疫情防控工作領導小組專家組成員袁政安等專家出席。

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