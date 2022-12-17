中小學教師社會聲望排中上　逾7成民眾同意「學歷提高到碩士」

▲黃昆輝基金會調查顯示，7成3民眾認為中小學教師學歷應提高到碩士。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為瞭解教師的社會聲望是否因社會快速變遷而發生改變，黃昆輝教育基金會針對全台逾5500名民眾進行調查，發現各級學校教師聲望位於高與中上層，中小學教師屬於中高，另有高達6成5受訪者鼓勵子女選擇中小學教師工作，近7成4受訪者肯定中小學教師素質，但也有7成3受訪者同意中小學教師學歷，應該提升到碩士學位。

社會快速變遷，加上師資培育從一元轉為多元，為了解社會對教師聲望是否發生改變，黃昆輝教授教育基金會在今年8月15日到10月1日，針對全台15歲以上民眾進行調查，有效樣本達5568份，並在今（17日）舉行「教師的社會聲望民意調查」記者會。

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調查結果顯示，在40種職業的社會聲望中，醫師及法官名列前兩名，第3、4則為大學校長與教授，教育局處長則名列第7，高中校長、國中小校長分別為第9與第11，高中教師排序19，國中與國小教師分別名列21、23，幼兒園教師名列28，顯示各級學校教師聲望位於高與中上層，教師社會聲望排序高低，和其教育階級及行政主管有關。

至於影響教師社會聲望的最重要因素，調查發現，最主要是敬業熱忱（57.9%）、學術涵養（56.4%）、社會貢獻（55.4%），顯示教師的專業態度、能力與社會貢獻，對其社會聲望影響度最大，但對於提升教師敬業與工作熱忱，高達6成2民眾認為提高薪資是最重要策略，顯示良好薪資福利與社會尊師重道風氣，都是重要支柱。

另調查也發現，有73.7％民眾，滿意中小學教師素質，但仍有21%受訪民眾不滿意，更有高達73.7％民眾認為，中小學教師學歷應提升到碩士學位，在15至22歲受訪者認同比例更高達82%，顯示民眾對於教師學歷要求，應該符合社會變遷的需求。

▲黃昆輝表示，從調查顯示，社會對教師角色仍有高度期待。（圖／記者許敏溶攝）

黃昆輝基金會董事長黃昆輝指出，教師的社會聲望，代表社會各界對教師的評價與重視程度，這些年來，我國師資培育由一元走向多元，透過這次調查發現，雖然社會快速變遷，但擔任教職者的社會聲望，仍居於高或中高層級，和之前類似調查相比變化不大，其中大學校長、教授與縣市教育局處長的社會聲望都在第一層級，顯示不論社會如何變遷，大家對於教師的社會聲望與角色仍有高度的共識與期待。