投入特教20年獲教育大愛獎　王淑倩用愛帶領特教生體會音樂之美

▲寶佳教育大愛獎今天頒獎，彰化特教學校老師王淑倩（見圖）等13人獲獎。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

投入特教20年的彰化特殊教育學校教師王淑倩，發起音樂實驗並成組樂團活動，不僅讓特教生也能享受音樂，在練習過程中學會手眼協調，更知道要放下自我與合群，讓特教生雖有先後天的不足，卻能帶給別人歡樂，王淑倩用愛陪伴特教生，在今（10日）獲頒「寶佳教育大愛獎」。

為了向長期付出愛心，協助弱勢學生奮發向學或輔導行為偏差學生改過遷善的「大愛教師」，表達感恩之心與崇敬之意，黃昆輝教授教育基金會設置「寶佳教育大愛獎」，今年經過學校推薦，審核選出王淑倩等13位大愛教師，並在今天舉行頒獎，每人獲頒20萬元，前教育部長吳清基也到場擔任頒獎人。

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▲寶佳教育大愛獎今天頒獎，共有13位大愛教師獲獎。（圖／記者許敏溶攝）

黃昆輝教育基金會董事長黃昆輝表示，愛是教育的核心與動力，這些大愛教師堅持信念，發揮愛心與耐心，以專業知能輔助別人眼中的「問題學生」，也依照學生特別差異，以客制化教育教導學生，並鼓勵多元學習，而在疫情衝擊下，數位落差與教育資源不均等問題正在擴大，呼籲社會各界多多支持與鼓勵，成為每一位大愛教師的後盾。

今年13名教師獲獎事蹟都各有其特殊貢獻，帶給特教生溫暖與開拓視野，其中現為國立彰化特殊教育學校教師的王淑倩，靜宜大學中文系畢業後，因緣際會投入特教領域，從事特教20年，帶領特殊生進入音樂的領域。

王淑倩說，在特教生涯中，陪伴學生一路走來，一起學會刷牙，洗臉、洗碗、掃地，有些特殊生家長害怕旁人異樣眼光，鮮少帶孩子出門，為了讓孩子融入社會，所以帶著學生一起到賣場或超商學習購物，還有搭車，到圖書館吸收新知識等，孩子幾乎和自己的生活密不可分。

▲特教老師王淑倩今天獲得寶佳教育大愛獎。（圖／記者許敏溶攝）

不過，王淑倩也發現，孩子也喜歡音樂，後來和其他老師為特教生發起音樂實驗，進而成籌組樂團，甚至帶領特教生到許多照護機構表演，不僅獲得好評，也讓特教生從中學會手眼協調，更知道要放下自我與合群。

但王淑倩也坦言，過程並不順利，一來是特教生不會看樂譜，也沒有基礎，所以特教生學習音樂是用口訣，用「1234」或「11223344」這樣方式，讓特教生學會快慢節拍，在慢慢熟悉之後，學生不僅期待每一次的音樂課與練習，也期待每一次的出校表演。

和王淑倩的同事11年的王淑麗老師也表示，王淑倩總是豪無怨言的為學生們和學生家庭付出，一位有被拐賣危險的學生，其奶奶只相信王淑倩，每次只要覺得其孫女有異狀，就會打電話給王淑倩，王淑倩也幾乎成為奶奶的7-11，王淑倩總是犧牲睡眠，教導奶奶預防與解決辦法。