台大教授嘆「不好的學生」增加！催繳報告竟被回：難道我不忙嗎？

▲台大社會系退休教授薛丞泰感嘆，台大不好的學生在增加。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

社會快速變遷與廣設高中大學，也讓學生產生質變，台大社會系退休教授薛丞泰今（5日）指出，他任教台大發現，自己考試題目沒太多變化，但學生作答篇幅，卻是從B4慢慢縮水為A4，甚至有些文字看不懂，還要自己去猜學生寫什麼，有一次他提醒一位學生繳交期末作業的最後期限，學生竟回他，「我知道你很忙，難道我不忙嗎？」自己感覺是，台大的好學生沒減少，但不好的學生是在增加。

黃昆輝教授教育基金會今、明（6日）兩天舉辦「新世代‧新教育—社會變遷中的人才培育」國際研討會，邀請國內外學者專家與會，包括台大社會系退休教授薛丞泰、政大教育系名譽教授秦夢群等人，針對「社會變遷與人才培育」進行討論。

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▲今天上午研討會，邀請國內學者針對「社會變遷與人才培育」議題進行討論。（圖／記者許敏溶攝）

薛丞泰回憶在台大的教學，他說，一開始自己考題都出5題申論題，答案紙是B4紙2張共4面，當時會有幾個學生說答案紙不夠用，後來改為5題中可任選3、4題作答，答案紙改為A4紙2張，但卻沒有學生說答案紙不夠用，甚至看不懂學生回答的內容，還要去猜學生在寫什麼，「從我的標準看，台大的好學生沒減少，不好的學生是在增加。」

薛丞泰更提及，到了期末都要催學生交報告，有一次在截止的最後一天，他善意發信提醒一名學生要繳交報告，但該名學生到他的辦公室，竟然回他，「我知道你很忙，難道我不忙嗎？」讓他非常感嘆。