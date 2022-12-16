麥當勞「1+1玉米湯」走入歷史　內行提1關鍵：回不去了

▲麥當勞宣布喊漲。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

麥當勞近日發布公告，自12月21日凌晨0時起，將調整菜單與部分產品價格，其中最常見的超值全餐套餐價格調漲10元，麥當勞分享盒、Happy Meal價格也漲10元，細看公告還能發現，「銅板輕鬆點 1+1=$50」中小杯玉米濃湯也悄悄地在菜單中被移除，引起網友一陣熱議。

有網友在 PTT 八卦版 中以「麥當勞1+1拔掉玉米濃湯是三X？」為題指出，每次買1+1都要配玉米濃湯，雖然是化工味可是就能吃滿飽的，「現在把它拔掉是三X，玉米是有漲價逆，麥當勞為什麼要這樣虐待本肥宅？」

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對此，不少有同感的鄉民紛紛回應，「漢堡加玉米湯下午茶超爽」、「沒賣玉米湯後，其他套餐我更不想點了」、「麥噹噹的玉米湯真的便宜好喝」、「吉士堡加玉米濃湯真的最超值」、「冬天沒玉米湯故意的吧」、「還我玉米湯...抗議」。

不過，也有人分析指出，「飲料成本低很多吧」、「因為快樂水成本更低啊，幹嘛放成本高的玉米湯」、「看走勢（玉米）價格就是回不去了」、「玉米原料價錢漲一倍，到現在才移出1+1根本佛好嗎」、「玉米真的漲超兇，兩個月前一箱500，現在一箱800，不知道之後又要漲多少？」

▲▼麥當勞2022最新價格表（圖／業者提供）