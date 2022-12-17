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社會 社會焦點 保障人權

疑闖紅燈！路口猛撞自小客　女騎士噴飛慘死...機車秒陷火海

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗南鎮本月14日發生一起汽、機車碰撞引發火燒車重大意外，一輛由吳姓女子駕駛的休旅車，於十字路口與機車騎士沈姓婦人碰撞，猛烈撞擊使沈婦連人帶車推撞，機車瞬間起火，消防車獲報前往撲滅火勢，沈婦由救護車送醫仍傷重不治，詳細肇事原因尚待警方進一步釐清。

▲74歲沈姓婦人騎乘機車，疑似因闖紅燈遭休旅車於十字路口從右側撞上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲撞擊後機車起火燃燒，騎士噴飛路旁失去生命跡象。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

本月14日上午8點多一名74歲沈姓老婦騎乘機車，在靠近斗南夜市往大東十字路口上，行經中興路和中昌街口，疑似因闖紅燈，遭34歲吳姓女子駕駛休旅車從右側撞上，當下沈婦連人帶車遭推行，機車起火燃燒，消防隊獲報到場迅速將火勢撲滅，救護人員將沈姓婦人緊急送往虎尾若瑟醫院急救，經搶救後，仍宣告不治。

▲74歲沈姓婦人騎乘機車，疑似因闖紅燈遭休旅車於十字路口從右側撞上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲74歲沈姓婦人騎乘機車，疑似因闖紅燈遭休旅車於十字路口從右側撞上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方表示，休旅車駕駛吳姓女子並無酒駕情事、駕照持有情況正常，機車沈姓騎士無駕照、有戴安全帽。警方呼籲汽車駕駛人、機車騎士務必遵守號誌燈指示，建速慢行並多注意車前狀況以確保行車安全。

▲74歲沈姓婦人騎乘機車，疑似因闖紅燈遭休旅車於十字路口從右側撞上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲機車起火燃燒，附近工廠員工聞聲見狀持滅火器出來協助撲滅火勢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲74歲沈姓婦人騎乘機車，疑似因闖紅燈遭休旅車於十字路口從右側撞上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲撞擊後機車起火燃燒，騎士噴飛路旁失去生命跡象。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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