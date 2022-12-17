快訊／台中9米大樹連根倒塌！休旅車被掃中　駕駛還原驚悚過程

記者許權毅／台中報導

台中市南區建國北路二段、民興公園旁今（17）日上午8時許，傳出一棵9米高榕樹突然倒塌，一名李女駕車從對向經過，直接被大樹掃中，所幸未受傷，僅有車身遭到刮傷。當地里長張啟龍表示，該榕樹原本就有褐根病，疑似風大被吹倒，11點左右時已完全排除，恢復通車。

▲▼台中市南區建國北路今日上午8時傳出一棵大樹突然倒塌，一名女駕駛遭到波及。（圖／民眾提供、里長張啟龍提供）



事發在今日上午8時30分，台中市南區民興公園，一顆9米高的榕樹突然倒塌，民眾趕緊向里長反映，並通知警消人員到場協助。里長張啟龍說，該顆大樹本身就有褐根病，疑似因為近期有地震發生，導致鬆動，加上今日風大，意外倒塌，現場有一名對向的女駕駛車輛被襲擊，另一台停放在大樹旁的車輛也有部分車損。

▲里長表示，該樹原本就有褐根病，疑似因為風大被吹倒。（圖／里長張啟龍提供，下同）



遭到襲擊的李姓女子表示，行進間大樹突然倒下，被大樹直接掃過去，原本已經離開現場，但是到學校後，同學說要回來報警，趕緊回來處理。

該路段為建國北路往烏日方向，整顆9米高大樹佔據馬路，造成現場無法通行。消防人員到場後趕緊將阻礙交通的樹木鋸除，並由警方進行交管，市府建設局養工處廠商抵達後，在11時左右完全排除。