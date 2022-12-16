　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳民進黨高層加入網軍群組　媒體人曝：英系網軍投靠賴清德

▲▼蔡英文、賴清德。（圖／記者屠惠剛、徐文彬攝）

▲蔡英文、賴清德。（組合圖／記者屠惠剛、徐文彬攝）

實習記者李密／台北報導

網路媒體《民報》14日報導指稱，2020年總統大選期間網軍Line群組成員，包括總統府副秘書長黃重諺、民進黨代理秘書長林鶴明等人都加入相關群組，引發各界熱議。對此，媒體人黃揚明昨（15日）表示，此次名單可能是特定民進黨側翼群組爆料，目的是向副總統賴清德表忠。他預測，總統蔡英文與賴清德的網軍近期可能會展開鬥爭。

▲▼中華民國總統府發言人黃重諺5/18召開記者會，對外公佈新一波人事案。國安會秘書長由金管會主委顧立雄出任，邱國正續掌國安局，現任國安會祕書長李大維將轉任海基會董事長。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃重諺遭爆加入網軍Line群組。（資料照／記者湯興漢攝）

黃揚明表示，粉專「只是堵藍」上星期五預告，有一家背景與前立委黃國昌有關的媒體要揭露他個資，當時藍綠網軍傳得沸沸揚揚，認為是不是要開始起底，結果至14日晚消息才被爆出，剛好是賴清德登記參選黨主席的第一天，引發各界猜測時機點的巧合。

黃揚明指出，賴清德要選主席，結果開始起底的是英系網軍。例如粉專「金孫功德院」以前是一個攻擊賴清德的網軍，卻沒有在這波名單裡面。後來2021年該粉專改名「Mr.科學先生」，從頭到尾都沒有被提到過。

黃揚明說，現在民進黨網路社群瘋傳，不在這次名單裡的粉專，可能就是去向媒體曝光的，拿著資料去向賴清德表忠、投靠賴清德。他認為蔡英文、賴清德的網軍近期可能會掀起一波內鬥，接下來的爆料將非常精采。

不過黃重諺昨表示，他先前擔任總統府發言人，有時候因為工作上要協調，就會被拉進一些相關群組，曾經同時身在1千個群組當中，而發言人的工作，是針對國民想問的事情做回應，不可能有和網軍討論戰術的事。

同樣被點名是群組成員之一的立委林楚茵之前也指出，那只是時事溝通群組，這種群組各黨都有，不需要捕風捉影、小題大作。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
苗栗太玄宮掌摑「2角度影片瘋傳」　縣長鍾東錦發聲
憲兵假扮按摩師　性侵女網友
快訊／陳慧琳出車禍！與兒緊急送醫
快訊／雲豹宣布砍將！他確定掰了
學甲槍案續逮2共犯　皆遭羈押禁見
天選之人！他「兩屆世足0出賽」　卻可望2度抱回金盃
寒流冰凍5°C！全台「極冷地圖」曝　追雪5熱點出爐
遠古病毒解凍！　專家揭：恐引爆災難性流行病
快訊／下班注意！國道一號「4車追撞」　回堵6公里塞爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

消費指數連16月逾警戒線　趙少康翻蔡英文「1句話」狠打臉

傳民進黨高層加入網軍群組　媒體人曝：英系網軍投靠賴清德

快訊／民進黨主席補選登記截止　賴清德1人登記黨權定於一尊

北市立委補選　蕭赫麟、吳怡農、王鴻薇3人登記均符資格

吳怡農不滿被稱「膿包」　他嗆「農寶怕熱」：有認真在選舉嗎？

申請創黨2個月還沒通過！郭璽控：內政部刁難麻將最大黨備案

王鴻薇夫妻名下5筆房產　老公持35檔股票投資有心得　

保護傘失效？高虹安立院會期遭搜索惹議　民眾黨團：游錫堃依法行政

吳怡農與嫩妻差10歲　名下無房產、存款逾4289萬

準備開搶！五月天諾亞方舟10週年　一卡通復刻立體款首亮相

影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場

開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」女信眾秒摀臉退旁邊　

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

姆巴佩遭狠鏟仍神傳建功　法國2比0挺進決賽！

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

秦嵐、魏大勛勾手約會被直擊！　情侶裝同住飯店…爆10歲差姐弟戀

消費指數連16月逾警戒線　趙少康翻蔡英文「1句話」狠打臉

傳民進黨高層加入網軍群組　媒體人曝：英系網軍投靠賴清德

快訊／民進黨主席補選登記截止　賴清德1人登記黨權定於一尊

北市立委補選　蕭赫麟、吳怡農、王鴻薇3人登記均符資格

吳怡農不滿被稱「膿包」　他嗆「農寶怕熱」：有認真在選舉嗎？

申請創黨2個月還沒通過！郭璽控：內政部刁難麻將最大黨備案

王鴻薇夫妻名下5筆房產　老公持35檔股票投資有心得　

保護傘失效？高虹安立院會期遭搜索惹議　民眾黨團：游錫堃依法行政

吳怡農與嫩妻差10歲　名下無房產、存款逾4289萬

準備開搶！五月天諾亞方舟10週年　一卡通復刻立體款首亮相

Steam Deck可能會有二代機　優先提升螢幕和電池、性能照舊

頂新和德致力推動文化傳承　「新藝祭」結合傳統日式文房空間

台籃史上最恐怖「3塔連線」　獵鷹仍要貫徹跑轟本色

高中鋁聯／代打神調度！秀峰首度晉級　8強桃園佔3隊

澳洲好市多出現「毒菠菜」　9人食用後出現幻覺

嘉明湖玩SUP　林務局呼籲：共同維護高山脆弱水域生態

黑夜撞見「紅彩球囍車」嚇壞他！貼滿詭異照...飄陰氣　真相曝光

騙單純學生51萬...愛心蟑螂狡辯脫罪　法官判刑批「毀社會互信」

法國里昂7層公寓凌晨大火釀10死　5名孩童喪命

哈佛大學迎來首位「非裔女校長」　現任讚：她讓人心服口服

高鐵女乘客深U超兇！東西半球「9秒噴晃片」曝光…

政治熱門新聞

快開台北通！北市府再送熊好券　終極加碼來了

新竹市長恐補選？她揭5關要過不容易

高虹安恐無法宣誓就職？　媒體人舉「這事」：馬上讓綠營血流成河

吳怡農與嫩妻差10歲　名下無房產、存款逾4289萬

高虹安25日能順利就職？　柯建銘笑呵呵：都交保了還問白癡問題

他曝「高虹安不會有事」：綠營側翼繼續崩潰吧

「民進黨太多人不做官會死」　王鴻薇怒轟蔡英文論文門

王鴻薇夫妻名下5筆房產　老公持35檔股票投資有心得　

高虹安60萬元交保　新竹市民到場力挺

高虹安助理費案有先例？　媒體人節錄吳成典案判決：大家自行套用

高虹安遭爆論文被母校下架！他酸：雙喜臨門

快訊／民進黨主席補選登記截止　賴清德1人登記黨權定於一尊

北市立委補選　蕭赫麟、吳怡農、王鴻薇3人登記均符資格

傳接北市文化局長　蔡詩萍僅回一句話

更多熱門

相關新聞

民進黨黨主席投票率怎麼衝高？陳其邁這樣說

民進黨黨主席投票率怎麼衝高？陳其邁這樣說

民進黨黨主席選舉今（16日）下午5點截止登記，目前只有副總統賴清德登記，要如何衝高黨主席投票率？高雄市長陳其邁表示，這不會是太大的問題。

「民進黨太多人不做官會死」　王鴻薇怒轟蔡英文論文門

「民進黨太多人不做官會死」　王鴻薇怒轟蔡英文論文門

傳兵役延長卡在賴清德憂影響2024　國防部澄清：並非事實

傳兵役延長卡在賴清德憂影響2024　國防部澄清：並非事實

屏科大陳詩凱奪「國際技能競賽」門窗木工類金牌

屏科大陳詩凱奪「國際技能競賽」門窗木工類金牌

朱立倫別無選擇？　沈富雄提「母雞教練論」：2024肯定是侯賴之戰

朱立倫別無選擇？　沈富雄提「母雞教練論」：2024肯定是侯賴之戰

關鍵字：

蔡英文賴清德黃揚明

讀者迴響

熱門新聞

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

她目擊婆家真面目　秒悔婚提分手

孫鵬成黃琪受害人　為救子受騙30萬

吳宗憲小女兒「首露臉登時尚雜誌」！

爺開車突然低血糖昏迷　1歲孫伴屍16小時死

阿嬤不肯裝鐵門「庭院變免費停車場」！1招保證擊退

快開台北通！北市府再送熊好券　終極加碼來了

高虹安移送遭大罵貪汙犯！反應曝光

余皓然校花女兒「前衛造型」登雜誌

激戰2分鐘沒了！人妻忍到崩潰：才30歲而已

太玄宮「被灌爆」剩1.3顆星　1舉動讓眾人最怒

遺體突垂直坐起來！修復師目睹嚇壞

KID帶孕妻飛日本一抵達就出狀況

私密片外流假的啦　郭鬼鬼報案後更無奈

更多

最夯影音

更多
影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場

影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場
開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面