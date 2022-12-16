傳民進黨高層加入網軍群組　媒體人曝：英系網軍投靠賴清德

▲蔡英文、賴清德。（組合圖／記者屠惠剛、徐文彬攝）



實習記者李密／台北報導

網路媒體《民報》14日報導指稱，2020年總統大選期間網軍Line群組成員，包括總統府副秘書長黃重諺、民進黨代理秘書長林鶴明等人都加入相關群組，引發各界熱議。對此，媒體人黃揚明昨（15日）表示，此次名單可能是特定民進黨側翼群組爆料，目的是向副總統賴清德表忠。他預測，總統蔡英文與賴清德的網軍近期可能會展開鬥爭。

▲黃重諺遭爆加入網軍Line群組。（資料照／記者湯興漢攝）

黃揚明表示，粉專「只是堵藍」上星期五預告，有一家背景與前立委黃國昌有關的媒體要揭露他個資，當時藍綠網軍傳得沸沸揚揚，認為是不是要開始起底，結果至14日晚消息才被爆出，剛好是賴清德登記參選黨主席的第一天，引發各界猜測時機點的巧合。



黃揚明指出，賴清德要選主席，結果開始起底的是英系網軍。例如粉專「金孫功德院」以前是一個攻擊賴清德的網軍，卻沒有在這波名單裡面。後來2021年該粉專改名「Mr.科學先生」，從頭到尾都沒有被提到過。



黃揚明說，現在民進黨網路社群瘋傳，不在這次名單裡的粉專，可能就是去向媒體曝光的，拿著資料去向賴清德表忠、投靠賴清德。他認為蔡英文、賴清德的網軍近期可能會掀起一波內鬥，接下來的爆料將非常精采。

不過黃重諺昨表示，他先前擔任總統府發言人，有時候因為工作上要協調，就會被拉進一些相關群組，曾經同時身在1千個群組當中，而發言人的工作，是針對國民想問的事情做回應，不可能有和網軍討論戰術的事。

同樣被點名是群組成員之一的立委林楚茵之前也指出，那只是時事溝通群組，這種群組各黨都有，不需要捕風捉影、小題大作。