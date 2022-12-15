　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「民進黨太多人不做官會死」　王鴻薇轟蔡英文論文門、吳怡農表現爛

▲▼王鴻薇確診開直播。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

▲王鴻薇確診開直播。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委參選人王鴻薇今（15）日因確診而在家隔離，但還是透過直播設法衝刺選情，今晚9時她在直播中從總統蔡英文論文門、副總統賴清德與英系利益交換、閣揆蘇貞昌敗選卻留任，一路批評到對手吳怡農表現不如王世堅，更批蔡政府太多「沒有風骨、戀棧位置、不做官會死」的官員，堪稱火力全開。

由於對民進黨深感不滿，王鴻薇今晚在直播中重申，未來一旦進入立法院，其4大目標就是要針對閣揆蘇貞昌、國安局長陳明通、NCC主委陳耀祥，以及竹科管理局進行監督。她補充，竹科的部份是因為前新竹市長林智堅的論文涉及抄襲竹科研究報告，但竹科卻始終遲未採取行動。

王鴻薇亦批評立委補選的對手吳怡農，「他怎麼變成乖乖牌？雖然講change，但到底要change什麼？」她並譏諷，「吳怡農真的還不如幫他輔選的王世堅，因為王世堅很堅決要蘇貞昌下台」。王鴻薇也批，民進黨蔡政府太多「沒有風骨、戀棧位置、不做官會死」的官員，舉凡陳耀祥、陳明通、陳吉仲 「怎麼都姓陳？」都應該優先下台。

王鴻薇並且譏諷，閣揆蘇貞昌若留任到2024，就會對國民黨輔選有功，屆時應該頒「惠我良多」匾額給蘇。此外，王鴻薇也譏諷，民進黨若由副總統賴清德上位，他會沒膽處理蔡英文的博士論文，並直言民進黨賴系與英系會有利益交換，並指賴登記參選黨主席時，英系立委一片歡欣鼓舞，據此研判賴系、英系應該是有某種默契。

最後，王鴻薇也預告，明天會跟黨團透過視訊召開記者會，揭發民進黨用國營事業豢養側翼網軍。王對此說到義憤填膺，痛批民進黨用人民納稅錢造謠抹黑，在選舉時興風作浪，而NCC居然不聞不問，例如她選舉期間控告周玉蔻抹黑前中姐張淑娟，NCC到現在都無下文。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
快訊／高虹安男友現身！移送北檢　3人深夜複訊中
GG勃起「硬度分4級」！最美博士嘆：很長很粗像蒟蒻也沒用
鄧紫棋練唱西文歌　驚見「梅西按讚了」：OMG！
快訊／被太玄宮抹「惡意剪輯」　攝影師不忍了發5點聲明
快訊／高虹安辦公室主任陳奐宇移送北檢　現場畫面曝
12星座「年末運勢一次看」！　開始展露曙光
2022年新車銷量「台灣TOP10」出爐！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「民進黨太多人不做官會死」　王鴻薇轟蔡英文論文門、吳怡農表現爛

傳兵役延長卡在賴清德憂影響2024　國防部澄清：並非事實

王鴻薇挺高虹安嗆「政治風暴」！　批民進黨透過司法追訴沒收選舉

「辣個男人」要來了！王鴻薇確診咳不停　曝韓國瑜將當分身輔選

顯示器設定錯誤！往淡水列車「沒到站突調頭」　北捷將懲處司機員

指涉蘇貞昌無法繼續風光霸氣？　新系聲明駁斥：不實消息

高虹安列他字案不會被聲押？　她揭經歷：司法若真被搞定100％不公

高虹安被約談　王浩宇點1問題「可能一屍五命」：天冷晚上吃雞鴨

高虹安為何不辭立委？　他諷：除了政治考量就是為「領薪水」

高虹安若被法院裁定羈押？　柯建銘曝立院程序：需要朝野協商同意

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

哲學系出路？學生：沒有能做的事XD　車禍猛叮嚀「腳掌要帶」..羅時豐笑翻

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

王彩樺性感爆乳...周曉涵不擠「樸素就好」　陳亞蘭笑：我「長輩」是國寶了！

再封神！梅西創4歷史紀錄　霸氣喊話：不會讓出獎盃

陳奕迅唱一半「接粉絲CD當場簽名」　見「肥陳」燈牌：快50歲了還有燈牌！

阿金慢動作靠近想咬烏龜　偷襲失敗下秒跺腳生氣XD

趙小僑帶愛女「溪邊釣魚野炊」　首次看天空喝奶奶...奶音甜笑～

「民進黨太多人不做官會死」　王鴻薇轟蔡英文論文門、吳怡農表現爛

傳兵役延長卡在賴清德憂影響2024　國防部澄清：並非事實

王鴻薇挺高虹安嗆「政治風暴」！　批民進黨透過司法追訴沒收選舉

「辣個男人」要來了！王鴻薇確診咳不停　曝韓國瑜將當分身輔選

顯示器設定錯誤！往淡水列車「沒到站突調頭」　北捷將懲處司機員

指涉蘇貞昌無法繼續風光霸氣？　新系聲明駁斥：不實消息

高虹安列他字案不會被聲押？　她揭經歷：司法若真被搞定100％不公

高虹安被約談　王浩宇點1問題「可能一屍五命」：天冷晚上吃雞鴨

高虹安為何不辭立委？　他諷：除了政治考量就是為「領薪水」

高虹安若被法院裁定羈押？　柯建銘曝立院程序：需要朝野協商同意

室內外劇烈溫差要人命！　掌握4要點維持房間安全溫度

快訊／高虹安男友李忠庭移送北檢　3人深夜複訊中

國泰大股東買全家有違產金分離？　金管會喊查

對(G)I-DLE而言CUBE的意義是？　舒華驚人答案嚇壞小娟

國璽幹細胞研發能量受肯定　獲頒竹科研發成效獎

TOYOTA麵包神車、納智捷URX油耗出爐！經濟部11月送測名單公布

「民進黨太多人不做官會死」　王鴻薇轟蔡英文論文門、吳怡農表現爛

傳兵役延長卡在賴清德憂影響2024　國防部澄清：並非事實

炸雞皮控必須囤貨！低熱量韓國涮嘴海苔、魚片零食卡滋卡滋超酥脆

姊弟戀曝光！秦嵐：我不相信一見鍾情，我一定要日久生情

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

政治熱門新聞

高虹安若遭收押無法宣誓就職　新竹市長須補選

快訊／當兵變硬了！國軍鑑測增6項目

蘇貞昌走人剩一步之遙　蔡英文鎖定陳建仁組閣

快訊／12：03規模6.2有感地震　北捷全線慢速行駛

高虹安遭爆論文被母校下架！他酸：雙喜臨門

綠營側翼群組名單曝光！大咖都在裡面　高嘉瑜：他們可能感情不錯

蔣萬安找他當資訊局長　19歲創業賺百萬

直擊／檢調搜2小時！高虹安辦公室主任被帶走　記者敲門急上鎖

快訊／「對不起，我確診了！」　王鴻薇今起暫停拜票改直播和選民見面

直擊／高虹安遭控詐領國會議員助理費　檢調今搜索國會辦公室

快訊／行政院大修選罷法117法條　阻絕黑金侵擾

高虹安為何不辭立委？　他諷：除政治考量就為領薪水

綠營學者罵爆陳吉仲去找蔡總統上課　劉寶傑：他是草包

高虹安被約談　王浩宇點1問題：天冷吃雞鴨

更多熱門

相關新聞

王鴻薇挺高虹安嗆「政治風暴」！　轟民進黨沒收選舉

王鴻薇挺高虹安嗆「政治風暴」！　轟民進黨沒收選舉

民眾黨新竹市長當選人高虹安因為涉貪而遭司法調查，今（15）日檢調大動作搜索其國會辦公室，並拘捕辦公室主任陳奐宇等人。對此，國民黨台北市第三選區立委補選王鴻薇透過直播表達聲援，直言民進黨要透過司法追訴來沒收新竹市長的民主選舉，「高虹安可能根本無法就職，如果真是這樣，這真的是非常大的政治風暴！」

王鴻薇確診咳不停　親曝韓國瑜將當分身輔選

王鴻薇確診咳不停　親曝韓國瑜將當分身輔選

屏科大陳詩凱奪「國際技能競賽」門窗木工類金牌

屏科大陳詩凱奪「國際技能競賽」門窗木工類金牌

藍營喊「排黑條款」加碼　綠委樂見：可關切國民黨是否會壯士斷腕

藍營喊「排黑條款」加碼　綠委樂見：可關切國民黨是否會壯士斷腕

藍營北市正副議長初選　戴、葉勝出

藍營北市正副議長初選　戴、葉勝出

關鍵字：

國民黨王鴻薇吳怡農蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

網紅媽肺炎「引發敗血性休克」病逝

12:03發生「規模6.2地震」　最大震度5弱

麥當勞喊漲！套餐直接貴10元　最新價格表出爐

世界盃現場「竟播天團中文歌」網一聽超驚喜

伴娘穿禮服露出超巨身材　賓客開心搶拍

黃曉明搭車「回Angelababy住處」爆復婚

麥當勞早餐「1系列」熱銷9年確定停賣

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」

快訊／12:03地震　雙北大力搖晃！

法國決賽大戰阿根廷！　賭盤賠率出爐

凌晨被吵醒！父母房傳「激烈聲」...一問尷尬了

余皓然校花女兒「前衛造型」登雜誌

私密片外流假的啦　郭鬼鬼報案後更無奈

唐綺陽提「1星座」突然哭了！

更多

最夯影音

更多
貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐
乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

哲學系出路？學生：沒有能做的事XD　車禍猛叮嚀「腳掌要帶」..羅時豐笑翻

哲學系出路？學生：沒有能做的事XD　車禍猛叮嚀「腳掌要帶」..羅時豐笑翻

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面