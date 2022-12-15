「民進黨太多人不做官會死」　王鴻薇轟蔡英文論文門、吳怡農表現爛

▲王鴻薇確診開直播。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委參選人王鴻薇今（15）日因確診而在家隔離，但還是透過直播設法衝刺選情，今晚9時她在直播中從總統蔡英文論文門、副總統賴清德與英系利益交換、閣揆蘇貞昌敗選卻留任，一路批評到對手吳怡農表現不如王世堅，更批蔡政府太多「沒有風骨、戀棧位置、不做官會死」的官員，堪稱火力全開。

由於對民進黨深感不滿，王鴻薇今晚在直播中重申，未來一旦進入立法院，其4大目標就是要針對閣揆蘇貞昌、國安局長陳明通、NCC主委陳耀祥，以及竹科管理局進行監督。她補充，竹科的部份是因為前新竹市長林智堅的論文涉及抄襲竹科研究報告，但竹科卻始終遲未採取行動。

王鴻薇亦批評立委補選的對手吳怡農，「他怎麼變成乖乖牌？雖然講change，但到底要change什麼？」她並譏諷，「吳怡農真的還不如幫他輔選的王世堅，因為王世堅很堅決要蘇貞昌下台」。王鴻薇也批，民進黨蔡政府太多「沒有風骨、戀棧位置、不做官會死」的官員，舉凡陳耀祥、陳明通、陳吉仲 「怎麼都姓陳？」都應該優先下台。

王鴻薇並且譏諷，閣揆蘇貞昌若留任到2024，就會對國民黨輔選有功，屆時應該頒「惠我良多」匾額給蘇。此外，王鴻薇也譏諷，民進黨若由副總統賴清德上位，他會沒膽處理蔡英文的博士論文，並直言民進黨賴系與英系會有利益交換，並指賴登記參選黨主席時，英系立委一片歡欣鼓舞，據此研判賴系、英系應該是有某種默契。

最後，王鴻薇也預告，明天會跟黨團透過視訊召開記者會，揭發民進黨用國營事業豢養側翼網軍。王對此說到義憤填膺，痛批民進黨用人民納稅錢造謠抹黑，在選舉時興風作浪，而NCC居然不聞不問，例如她選舉期間控告周玉蔻抹黑前中姐張淑娟，NCC到現在都無下文。