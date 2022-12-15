傳兵役延長卡在賴清德憂影響2024　國防部澄清：並非事實

▲副總統賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對媒體報導，副總統賴清德認為兵役延長恐影響2024總統大選，府方尊重賴意見，使得國防部延遲原定的公告時間點，國防部今（15日）晚間表示並非事實，相關部門的跨部會協調工作正綿密、順暢、持續進行，以完備行政程序。

《上報》報導，原定國防部7日下午要將義務役延長方案送到行政院，隔天在行政院會討論後公告，但外傳因賴清德憂此政策影響2024總統大選，府方尊重賴意見後，使得國防部延遲公告時間點。

對此，國防部15日晚間表示傳言並非事實；國防部說，役期調整必須針對國際及區域情勢、防衛作戰需求、提升國軍戰力及役男生涯規劃等因素，以統整方式通盤研議。相關部門的跨部會協調工作正綿密、順暢、持續進行，以完備行政程序。

上午國防部記者會上，媒體詢問，目前兵役延長是卡在哪個環節？國防部發言人孫立方說，之所以沒有進一步詳細的說明，是因為牽涉到非常多部會，「所以我們希望在正式的政策決定之前，能夠有一個非常審慎、而且非常完整、周延的討論」，需要的行政程序也列在所有作業範圍裡，所以目前沒辦法給予進一步的資訊，後續當完成所有行政程序後，一定會對大眾說明。

至於行政院最近一次召開跨部會會議商討兵役延長政策是何時？孫立方表示，「好問題，我現在沒有這個答案」，他可以跟相關部會詢問後再進行說明。