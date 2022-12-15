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玩樂高+積木！　屏科大陳詩凱奪「國際技能競賽」門窗木工類金牌

▲陳詩凱獲得2022國際技能競賽門窗木工職類金牌 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏科大陳詩凱獲得2022國際技能競賽門窗木工職類金牌 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

2022年國際技能競賽於10月11~14日在瑞士舉辦，屏科大木材科學與設計系陳詩凱同學代表臺灣在「門窗木工」職類自16個參賽國家中脫穎而出，勇奪金牌，並於12月12日接受蔡英文總統召見勉勵。

陳詩凱從小就喜歡樂高和模型，透過組裝過程訓練記憶圖像的能力，也培養視覺空間、方位、物件的概念，沉浸在拼砌和重建的氛圍中。高職就讀建築科的他，參與門窗木工培訓後，發現每一塊木材的特性不盡相同，因此能運用質地、甚至顏色搭配出不同變化，為了深入鑽研木材的特性，大學報考屏科大木材科學與設計系，繼續研修相關木材特性與加工之知識；基於對木工之執著與學習木材知識之實務運用，也應用於實際作品中。

比賽前，他經模擬訓練賽、移地環境訓練，針對不同題目設計不同的加工流程，同時釋放心理與心態上的調適與壓力，以堅定的意念努力達成目標，一路過關斬將，以堅定的意念努力達成目標，終於奪得世界金牌。

▲陳詩凱獲得2022國際技能競賽門窗木工職類金牌 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏科大張金龍校長。

屏科大張金龍校長說，詩凱同學經過多年努力和培訓，在木設系師長以及培訓師的專業指導，先在國內一路過關斬將獲得資格，最後才能為台灣爭光拿下金牌，這不只是詩凱同學的職人精神，也要感謝系上師長長時間的陪伴與技術傳承，期望未來木設系在校內充分的資源與設備輔助下，能繼續為國家培訓專業的人才。」

木設系陳建男助理教授級專業技術教師，詩凱這次透過自身的努力不懈外，校內老師、訓練團隊、學校資源、系上資源都在大力為他支持及提供良好資源來發揮所長，期望詩凱同學未來能夠繼續朝著目標持續向前，也希冀將來能夠透過經驗分享亦或是教學來帶領著更多同學一起學習與進步。」

▲陳詩凱獲得2022國際技能競賽門窗木工職類金牌 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

陳詩凱表示，「用4天的時間，把自己7年的經驗、2年的培訓成果發揮出來，也從中挖掘樂趣、設定目標摸索與練習，因為有目標才會督促自己認真學習與磨練，感受到不斷前進是一件重要的事情。感謝賈大慶資深訓練師、陳建男助理教授與蔡浩章副訓練師的培訓與經驗傳承，更感謝家人們一路上的支持與鼓勵，才能在眾多國際選手的競賽中脫穎而出拿下金牌。未來希望能夠繼續做自己熱愛的事情，享受做木工的樂趣！」，

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