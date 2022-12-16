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台商怒「送骨灰罈要千里搶機位」　藍促小三通復航：台疫情比陸嚴重

▲國民黨16日召開記者會，再次呼籲政府儘速開放小三通，並恢復兩岸全部航點、航班。（圖／國民黨提供）

▲國民黨16日召開記者會，再次呼籲政府儘速開放小三通，並恢復兩岸全部航點、航班。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

全球疫情逐漸趨緩，百萬台商盼盡快恢復兩岸小三通。國民黨16日則召開記者會呼籲，因涉及台胞農曆春節行程安排與航班規畫，民進黨政府相關規畫仍應及早宣布，更稱台灣疫情甚至還比中國大陸還嚴重；東莞台協榮譽會長葉春榮更表示，大陸回台灣只有四個機場，要回來看病或送骨灰等要坐一千多公里的車程才有機場返台，呼籲「台商不應成政治犧牲品」。

葉春榮表示，台商回家路不便利的問題已經爭取兩年多了，在這疫情三年以來，台商、台胞、台生往返大陸只剩下四個航點，讓他們回家探親的路很困難，這幾年來雖然陸續到陸委會、海基會陳情，但迄今只說要努力、沒有結果，對台商很不公平。葉春榮希望政府從人道立場，不要用政治立場來考量。大陸回台灣只有四個機場，要回來看病或送骨灰等要坐一千多公里的車程才有機場返台，呼籲「台商不應成政治犧牲品」，希望政府理性思考。

大陸全國台企聯常務副會長、嘉興台協榮譽會長李茂春強調，疫情三年來，台商回家的路相當困難，他三年來都沒回來台灣，因為兩邊都要隔離，加上機票問題，回家成為一條漫長的路，這是不應該的，他呼籲政府應該考慮台商面臨的困難，目前台商最集中的區域如華南、華東，一百多萬的台商，佔了六成，卻只有四個航點，尤其大上海地區一周只有一個航班，怎麼能容下這麼多的台商返台？讓台商台生平時回家就已經很困難了，明年初遇到農曆過年就更困難，請政府儘快恢復小三通。

福建信息學院商貿學院副教授唐國泰指出，目前在大陸的台生約3萬8千人，且少子化問題使大約1500多位台灣博士西進大陸任教，這些都是經濟上的弱勢族群，買這麼貴的機票返台，對他們而言是沈重的負擔。他並表示，目前小三通封閉、航班航點少、機票價格又高，回家之路困難重重。快過年了，政府應想辦法讓離鄉背井的台人回家團圓。希望陸委會盡速重啟廈門及平潭小三通。

國民黨大陸事務部主任林祖嘉表示，他今年八月與夏立言副主席到大陸訪問時，台商的反映都是很想回家，但機票難買，加上需要隔離，讓問題非常嚴重，但講了很久，政府始終聽不到，蔡英文總統曾說政府聽不見就拍桌子，一次聽不見拍二次、二次聽不到拍三次，難道要持續開記者會，政府才聽得見嗎？

林祖嘉指出，兩岸原本一週超過八百架次的兩岸航班，現在只剩大約五十架次，最多的時候有六十個航點，現在只有四個航點，對在大陸的百萬多台商造成非常不便，且票價部分，目前一人約需四萬五千元，之前是約一萬五千元，貴了三倍，一家四口就需要十八萬元，加上其他費用，是很大的負擔。

林祖嘉並指出，台商對台灣貢獻這麼大，卻受到這麼多的限制，憲法規定人民有遷徙的自由，但政府卻對台商的移動做了這麼多的限制。他也指出，恢復既有航點航班，根本不像民進黨說要官方兩會重新談判。台人有極大需求、大陸說過樂觀其成，航空業者也有意增加航班。他表示，現在是政府想做與不想做的問題，不需要找一堆理由。

林祖嘉表示，明年一月底即將過年，大量台商有來回兩岸的需求，增加航班、航點以及小三通勢在必行，剩下一個多月，台商要買機票、規劃行程，現在就需要開始準備，不能等過年前兩天才宣布開放，根本來不及，政府應該要儘快公布相關時程。他相信當前兩岸沒有溝通管道容易出現惡性螺旋，只要政府宣布開放小三通，就是釋放善意的機會，對台灣絕對是好的。

國民黨文傳會主委洪孟楷表示，疫情因素，很多台商、台生、台胞已經兩三年沒回台灣過年了，讓台灣人回來過年團聚不應該這麼難。距離農曆年只剩一個多月的時間，應該儘快宣布恢復小三通的時程。他強調，任何政府都有責任提供台灣人民安全、迅速、便利回家的路，因此，他代表國民黨向蔡英文政府提出三項呼籲，請民進黨政府正式台商、台胞、台生的權益：

1. 當前兩岸交通運量不足，因應台商台生台胞返台過年需求，應於農曆年前循序漸進開放小三通，並儘快恢復兩岸全部航點航班。
2. 蔡英文總統曾盼逐步恢復兩岸人民之間健康、有序的交流，應從小三通復航做起。
3. 請民進黨政府官員放下政治意識型態，勿用仇視性語言製造對立與衝突，犧牲台灣民眾回家的權利。

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