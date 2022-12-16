吳怡農被嗆「膿包」怒了　藍酸進廚房還怕熱？別想用口水逃避監督

▲吳怡農不滿被說是「膿包」。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨立委補選參選人吳怡農今（16）日上午發聲明，不滿國民黨文宣一再以「膿包」等字眼對他進行人身攻擊。對此，國民黨文傳會副主委林家興表示，吳怡農沒提出任何「有建設性」的具體回覆，不是保持沈默就是避重就輕，如今卻僅抓住文宣中對其政策的形容詞大做文章，令人不禁質疑吳怡農是「進了廚房還怕熱」，還是希望透過政治口水來逃避外界監督？

林家興提到，對於松機遷建議題，吳怡農甫一提出就遭到外界甚至黨內批判、反對，質疑沒有完整配套與溝通，更是玩數十年來民進黨不斷提出又跳票的老梗，毫無前瞻性；此舉更引發民間擔心影響離島民眾醫療權益問題，卻都看不到吳怡農給出具體解方，僅不斷跳針回覆說政見「具備可行性」、「可以用直升機後送」，卻又被大家發現吳連雙北地區有多少醫院具備直升機停機坪、往返金門的醫療後送專機是定翼機而非旋翼機，需要跑道降落才能使用都不知道？

林家興直言，國民黨及各界於12月8日當天就提出，松山機場具備重要國防、國際外交功能，號稱「國防專業」、曾任職國安會的吳怡農卻對此毫無所悉，提出此種危害國家安全的政見，根本是國安大外行；另外，對於兵役議題，原本國防部長邱國正已表示將於年底前公告，隨後總統府竟打臉國防部稱仍在「意見評估中」，顯見連政府自己內部都拿不定主意，將國安大事當成兒戲。

林家興指出，國民黨於12月13日當天也提問吳怡農，對於兵役役期問題，到底站在總統府跟國防部的哪一邊？至今吳怡農仍沒有清楚表態，僅說「還在等待中央與行政部門的回應」，讓外界對吳怡農的兵役議題態度仍是霧裡看花，更不用提建立新軍「國土防衛部隊」卻又說不清楚該歸誰管轄、戰時聽誰號令、預算何來等議題，吳怡農至今都無清楚答案，請問提出國防政見可以如此不負責，還敢喊「渴望保家衛國」？

林家興進一步指出，對於雙語政策，社會各界包括民進黨內部都多有批判、反對之聲，吳怡農不協助教育界及家長來檢視、調整已經出現執行偏差的「2030雙語政策」，卻盲從中央規劃，拋出專案補助預算建立「學習中心」，國民黨於昨（15）日也提醒，恐有淪為政府編列預算與民爭利的「大型公辦外語補習班」風險。而該政見再度延續空洞風格，再度說不清楚要花多少預算，僅提出「價格會是市場價的三分之一」，如此承諾可有任何保障？請問吳怡農能否回應《雙語國家發展中心設置條例草案》正在立法院卡關的問題？如果答不出來，不得不讓人高度質疑吳怡農的監督與專業能力，是否真正足以勝任立委一職？

林家興強調，針對上述松機遷建、兵役政策及雙語政策，社會輿論、媒體報章雜誌等都已經提出相當多的指教意見，本黨與社會各界都期待聽到吳怡農參選人的正面、具體回覆，期待吳怡農可以盡快調整好競選節奏，把心力放到公共政策的對話上來，而不是自顧自地將政見「拋後不理」、對政見質疑「已讀不回」，不願意正面回應社會的質疑及在野黨的政策對話，卻自陷於抓住文宣文字內容不放的爭議，如此見識與格局，恐怕又將成為繼政見空洞後，社會及選民檢視吳怡農是否勝任的下一個討論重點。