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裡面真的不是米！超Q復古米袋「打開是滿滿餅乾」　超商獨家販售

▲▼7-11開賣復古米袋米香餅、油漆桶三色芋薯片。（圖／記者周姈姈攝）

▲「建興餅店復古米袋米香餅」外觀超可愛，裡面裝滿又酥又脆的米香餅。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／台北報導

吃貨們快看過來！就有超商開賣獨家「復古米袋米香餅」，超Q的米袋打開裝的真的不是米，而是滿滿的米香餅，一口送進嘴裡超滿足，即日起開放預購；另外還有同樣吸睛的「油漆桶三色芋薯片」，打開就能吃到又脆又香的三色芋薯片。

7-11獨家販售全新「建興餅店復古米袋米香餅」，基隆建興餅店將傳統零食米香做成一口大小，並裝在充滿古早味的復古米袋裡，外觀可愛又好吃，即日起開放預購。

▲▼7-11開賣復古米袋米香餅、油漆桶三色芋薯片。（圖／記者周姈姈攝）

▲打開是滿滿的三色芋薯片。

另外，還有超吸睛「虹牌X藷童瑤三色芋薯片」，外包裝為虹牌油漆最經典的油漆桶，一打開就是滿滿的三色芋薯片，嚴選在地食材製成，黃地瓜、紫地瓜、芋頭清洗後整顆連皮切片，吃得到整片地瓜的口感，保留原始香甜滋味。

▲▼捲捲人生推「黑巧OREO草莓奶油捲」、「白巧草莓天使奶油捲」與「蘋果卡士達奶油捲」3款新品。（圖／捲捲人生提供）

▲聖誕限定奶油捲來了。（圖／捲捲人生提供，下同）

捲捲人生推出最新聖誕限定「奶油捲」，一共有3口味選擇，首推「黑巧OREO草莓奶油捲」，是在奶油捲上鋪滿53%黑巧克力及OREO碎片，打造多重口感，再來還有白巧克力醬與新鮮大湖草莓的組合「白巧草莓天使奶油捲」，以及選用日本富士蘋果製作蘋果奶油醬後淋在奶油捲上的「蘋果卡士達奶油捲」。

捲捲人生最新聖誕限定「奶油捲」即日起正式開賣，至12/23前，只要購買任選4顆（須含新品）的奶油捲或肉桂捲就送「草莓大福」1盒，每日數量有限、送完為止。

▲▼捲捲人生推「黑巧OREO草莓奶油捲」、「白巧草莓天使奶油捲」與「蘋果卡士達奶油捲」3款新品。（圖／捲捲人生提供）

▲▼3款奶油捲皆不含肉桂。

▲▼捲捲人生推「黑巧OREO草莓奶油捲」、「白巧草莓天使奶油捲」與「蘋果卡士達奶油捲」3款新品。（圖／捲捲人生提供）

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