省荷包了！「出示1畫面」千家餐廳內用下殺75折起　火鍋、燒肉都有

▲foodpanda會員專屬「內用優惠」擴大至全台都能用。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭筠／台北報導

衝省荷包！看好疫情趨緩、更多年末聚餐活動，外送平台「foodpanda」驚喜宣布會員專屬「內用優惠」服務擴大了，全台超過1200家餐廳通通能享有最低75折起優惠，只要在有提供內用優惠門市出示APP指定畫面即可享好康，且不限平假日、沒有低消、當場現折，無論想吃火鍋、燒肉、和牛料理通通一次滿足。

▲只要出示APP指定畫面即可兌換限定優惠。（圖／記者李毓康攝）

看好訂閱經濟正夯，foodpanda今年10月首度推出超殺會員限定「內用優惠」新服務，除了既有各項外送優惠外，加碼再拿指定餐廳專屬內用折扣，只要於有參與活動之餐廳消費，並出示APP內用優惠頁面即可享優惠，有75折、8折、85折共3種折扣，均是以店內菜單價格直接打折，且沒有額外低消限制、不限平假日使用還無上限，最多12人同行可享優惠，划算爆表，每家店每月則可用3次。

▲使用內用優惠最夯人氣餐點是擔仔麵。（圖／foodpanda提供）

根據最新數據資料顯示，最受歡迎餐廳類型為台式、日式料理，內用人氣餐點TOP3則依序是「擔仔麵」、「火鍋」、「早餐店」，且隨著疫情逐步解封，可使用內用優惠之餐廳也翻倍成長，目前全台已有超過1200餐廳提供兌換指定優惠，如餐酒館、香檳吧、高檔餐廳等都有，《ETtoday新聞雲》也先幫整理北中南可使用內用優惠的知名餐廳，台北有澳門贏到足-卜卜蜆專門店、Ombré；台中必吃大江戶町鰻屋、大漁迴轉壽司、HI 燒肉；高雄賀加水產、淺酒居酒屋及烤骨學院等。

foodpanda公共事務協理郭昕宜指出，自10月推出內用優惠後使用量已翻倍，預估即日起擴展至全台後每月可達5萬兌換量，再加上疫後復甦，盼將平台客人導流至實體店面，除幫助合作店家創造新客源外，也把所有優惠回饋給消費者，「讓消費者、店家可以共好、創造雙贏。」且優惠無上限，以頂級和牛專賣「蘭亭和牛割烹料理專賣店」舉例，1人到店用餐約3000元，若使用內用優惠折扣，每人激省近500元，「高單價美食省愈多。」