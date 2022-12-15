跟進麥當勞喊漲？各大連鎖速食業者回應了　「這2家」不漲價

▲各大連鎖速食店回應漲價一事。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「麥當勞」宣布12月21日凌晨0時起調整菜單與部分產品價格，其中，早餐及一般時段套餐全調漲10元，點心飲料部分漲幅最多7元，消息一出讓大批消費者全崩潰哀嚎，擔憂其他連鎖速食店也跟進喊漲。對此，業者一一作出回應。

針對是否會跟進漲價一事，肯德基、漢堡王皆低調表示目前內部正在謹慎評估中，摩斯漢堡說明：「目前無漲價計劃，但確實有成本壓力，正在評估中。」SUBWAY則說：「目前沒有漲價規劃。」

▲麥當勞12月21日起漲價。（示意圖／業者提供）

台灣麥當勞今（15）日表示因考量整體營運策略，自12月21日凌晨0時起調整菜單與部分產品價格，其中，早餐與一般時段之主餐單點價格維持不變，但套餐價格調漲10元，意指只要點套餐就須多加10元，連同麥當勞分享盒、Happy Meal價格也調升10元；點心飲料類則有7品項漲價，漲幅最多的有大薯、地瓜條，單點價格漲7元，而單點小薯、中薯、薯餅、四季沙拉及台灣鮮榨柳丁汁則變貴5元。

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