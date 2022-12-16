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辦年貨了！超商開賣「獨家年菜、春節禮盒」　好想兔大頭側背桶超Q

▲▼7-11最新年菜禮盒。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11開賣美樂蒂兔年紀念存錢筒（左）、好想兔迎春側背糖果桶（右），好想兔還附有背帶超可愛。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／台北報導

金兔年將迎來長達10天的假期，當然要備妥各式年菜以及特色伴手禮！就有超商即日起在門市、線上開賣春節年菜、禮盒新品，其中，可以買到超萌的「美樂蒂兔年紀念存錢筒」及「好想兔迎春側背糖果桶」，不管是擺在家裡或送人都應景可愛。

7-11以「前兔似錦」為主題打造一系列年菜、禮盒新品，首先是「星級年菜」，網羅13家星級飯店以及米其林餐盤推薦餐廳推出獨家餐點，像是君悅臻選花膠火烔雞湯、紫艷孜然BBQ燒烤豬肋排及紫艷孜然BBQ燒烤豬肋排等，即日起至2023/2/3止，年菜預購誌指定商品還可享任選3件92折。

▲▼7-11最新年菜禮盒。（圖／記者周姈姈攝）

▲「涵碧上湯一品佛跳牆」吃得到極選鮑魚、烏蔘、花膠等山珍海味。

▲▼7-11最新年菜禮盒。（圖／記者周姈姈攝）

▲「建興餅店金元寶丹麥麵包」不僅造型可愛，口感更是酥軟、層次分明。

至於春節禮盒，7-11門市也能買到多款新品，像是「美樂蒂兔年紀念存錢筒」、「好想兔鈣五吉牛乳片禮盒存錢筒」、「樂天小熊餅經典六角禮盒」及「卡滋爆米花蠟筆小新造型桶」等超Q禮盒，12/25起還能買到「好想兔迎春側背糖果桶」。

▲▼7-11最新年菜禮盒。（圖／記者周姈姈攝）

▲好想兔造型存錢筒設計精緻，隨盒附有牛乳片。

▲▼7-11最新年菜禮盒。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼衝7-11一趟就能買到各式各樣的春節禮盒。

▲▼7-11最新年菜禮盒。（圖／記者周姈姈攝）

OPEN!家族全員也換兔年新裝，首推「OPEN!戳戳樂開運禮盒」，4X4宮格戳戳樂，好吃又好玩；大小朋友都愛的「元本山OPEN!綜合海苔」，香脆海苔X堅果夾心，附贈飛鏢盤，過節一起在家玩射紅包金額遊戲；「雪之戀OPEN!一口蛋捲」附贈撲克牌；還有首度推出三層抽屜的「OPEN!吃甜甜年糖禮盒」以及「OPEN!綜合米果禮盒」。

▲▼金帛手製 KINBER MADE聖誕限定雪糕捲開吃 。（圖／金帛手製 KINBER MADE提供）

▲超Q聖誕節限定雪糕捲來了 。（圖／金帛手製KINBER MADE提供）

金帛手製聖誕限定雪糕捲來了，首推狂被敲碗回歸的「抹茶聖誕樹雪糕捲」，選用抹茶蛋糕體搭配乳酪生乳餡、抹茶提拉米蘇，還吃得到莓果碎粒，尤其內餡部分特意做成聖誕樹造型，可愛爆表。

今年更加碼推出全新口味「紅絲絨聖誕樹雪糕捲」，內餡是草莓提拉米蘇搭配加了莓果的乳酪生乳餡，酸甜滋味讓人一口接一口，即日起正式上市，且除了單獨販售外，也提供2入禮盒選擇，一次就能吃到雙口味，今年不能再錯過。

▲▼金帛手製 KINBER MADE聖誕限定雪糕捲開吃 。（圖／翻攝金帛手製 KINBER MADE官網）

▲雪糕捲內是抹茶、草莓聖誕樹造型。（圖／翻攝金帛手製 KINBER MADE官網）

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