媒體人稱黨中央跟吳怡農「難溝通」　本人親回：名嘴想像力很豐富

記者杜冠霖／台北報導

前立委郭正亮日前稱，民進黨沒辦法跟台北市第三選區立委參選人吳怡農溝通，現在已經是吳自己一個人在打選戰，且很多人離開團隊。對此，吳怡農16日回應，許多媒體名嘴的想像很豐富，對細節的了解甚至大於團隊本身，自己無法回應，因為團隊沒有人離開。

吳怡農日前投入台北市第三選區立委補選，有藍營名嘴、媒體人稱，民進黨中央沒辦法跟吳怡農溝通，吳怡農是一個人在選，綠營沒有在幫他出謀劃策，且競選總部內部很多人都已經慢慢離開了。

吳怡農16日至松江市場掃街，媒體追問此事，對此，吳怡農回應，許多媒體名嘴的想像很豐富，對細節的了解甚至大於團隊本身，自己無法回應，因為團隊沒有人離開。

對於藍營批評吳怡農是前衛福部長陳時中2.0，吳怡農表示，不知道他的意思，但陳時中堅持正向乾淨的選舉，「我們1月8日也會用正向選舉贏得選民支持。」

對於媒體追問名嘴的「民進黨中央放棄論」，吳怡農回應，選舉期間，朋友伙伴非常多，今天議員顏若芳就陪著在松江市場掃街，每隔幾天就有在地議員夥伴，一起找出支持者、舉辦街頭巷尾活動，這是團體戰，感謝這麼多朋友的支持。

而議員梁文傑日前建議「攻擊是唯一解方」，吳怡農表示，文傑議員是非常資深前輩，感謝每一個人指教，會更努力、也知道支持者很焦慮，接下來3個禮拜會盡全力爭取支持，讓大家看到選舉可以是正向的、民主文化可以持續提升。

對於是否邀請正副總統站台？吳怡農回應，所有人支持都非常感謝、也努力爭取，三個禮拜後選民的一票最關鍵，也期待更多朋友一起出來爭取支持。

▲吳怡農松江市場掃街。（圖／記者屠惠剛攝）

