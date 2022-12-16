鳳凰谷鳥園歡慶40週年　18日舉辦感恩園慶開放免費入園

▲鳳凰谷鳥園周日將舉辦「鳳凰四十‧風華再現」40週年感恩園慶。（圖／鳳凰谷鳥園生態園區提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立科博館鳳凰谷鳥園生態園區歡慶建園40週年，將於下周日（18日）舉辦「鳳凰四十‧風華再現—40週年感恩園慶」活動，開放免費入園，並安排「茶山音樂會」開幕表演，由鳳凰國小、廣興國小的學生進行舞蹈、弦樂與國樂演出，現場還提供免費品茶等其他多項系列活動。

科博館館長焦傳金表示，位於南投縣鹿谷鄉鳳凰山山麓的鳳凰谷鳥園於1982年開放，佔地約30餘公頃，有多種珍貴鳥類與豐富的自然生態，如草鴞、藍腹鷴、大冠鷲、巨嘴鳥、黑冕鶴等。經歷921地震、桃芝颱風及69水災地形滑動等三大自然災害，在「休養生息、自然復育」政策下，園區生態逐漸回復生命力，更展現不同以往的新氣象。

▲▼鳳凰谷鳥園海鳥籠曾遭受桃芝颱風摧殘而產生地滑，如今已恢復生氣。。（圖／鳳凰谷鳥園生態園區提供）

園方指出，鳥園於2013年加入科博館行列，持續朝向生態保育與環境永續的經營理念持續發展；全園同時保存天然災害的地質景觀及具歷史意義的古蹟人文特色，定期舉辦多樣化生態教育活動，如挖筍、賞螢、賞蛙、賞蝶與觀星品茶等科教活動，成為民眾親近生態保育、體驗自然災害及人文古蹟巡禮的最佳場域。

除了「茶山音樂會」，當天還有「森活鳥市集」、「鳳凰森友繪畫展」、「40週年時光特展」等系列活動，時間為18日上午9點至下午5點，當天免費入園，園方歡迎民眾一起走進大自然，在生態旅行中感受園區過去到現在所經歷的重要里程碑及不同風貌。