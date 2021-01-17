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南科園區25週年慶見證21對新人走紅毯　黃偉哲呼籲「增產」報國

▲科技部南部科學園區管理局17日舉辦南科園區25週年園慶及南科管理局第17屆集團結婚，由科技部主任秘書陳宗權及台南市長黃偉哲擔任證婚人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲科技部南部科學園區管理局17日舉辦南科園區25週年園慶及南科管理局第17屆集團結婚，由科技部主任秘書陳宗權及台南市長黃偉哲擔任證婚人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

科技部南部科學園區管理局17日舉辦南科園區25週年園慶及南科管理局第17屆集團結婚，由科技部主任秘書陳宗權及台南市長黃偉哲擔任證婚人，見證21對新人走向人生新階段，同時祝福南科25歲生日快樂。

▲科技部南部科學園區管理局17日舉辦南科園區25週年園慶及南科管理局第17屆集團結婚，由科技部主任秘書陳宗權及台南市長黃偉哲擔任證婚人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，去年以來，台灣不僅防疫到位，經濟更上位，竹科、中科與南科的產值，已經可以向世界展示台灣的豐厚實力。在送走2020年，展望2021年的時刻，無論是高科技產業或是其他中小企業，期待大家一起為台灣的經濟發展、科技發展、國家發展寫下新頁，感謝台灣人民的努力，也希望大家珍愛這片土地。

▲科技部南部科學園區管理局17日舉辦南科園區25週年園慶及南科管理局第17屆集團結婚，由科技部主任秘書陳宗權及台南市長黃偉哲擔任證婚人。（圖／記者林悅翻攝，下同）
南科管理局蘇振綱代理局長表示，2020年是特別的一年，全球都面臨新冠疫情的衝擊，但南科園區在所有園區事業廠商及從業人員共同的努力之下，仍然締造了兩位數的成長，去年的營業額達到8300億元。南科的布局不只半導體與光電產業，還擴及生醫、精密機械、網通等產業，甚至在5G、IOT都有長遠規劃。希望在未來兩年內，整個園區的營業額能夠突破兆元，成爲南台灣重要的一個成長引擎，南科不只是台灣的南科，而是世界的南科。

▲科技部南部科學園區管理局17日舉辦南科園區25週年園慶及南科管理局第17屆集團結婚，由科技部主任秘書陳宗權及台南市長黃偉哲擔任證婚人。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲科技部南部科學園區管理局17日舉辦南科園區25週年園慶及南科管理局第17屆集團結婚，由科技部主任秘書陳宗權及台南市長黃偉哲擔任證婚人。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲科技部南部科學園區管理局17日舉辦南科園區25週年園慶及南科管理局第17屆集團結婚，由科技部主任秘書陳宗權及台南市長黃偉哲擔任證婚人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南科近來快速成長，隨著廠商持續加碼投資南科，人才、資金回流大南方，南科的工作機會持續增加，周邊如善化、新市、安定等大台南地區，優秀外來人口持續移入，南科管理局集團結婚活動自舉辦以來，已促成413對佳偶在此許諾終身，年輕世代陸續在這片土地上落地生根，年輕世代回鄉置產、長輩含飴弄孫之樂，三代同堂共享天倫成為台南假日的最美風景線。身為台南的大家長，黃偉哲最後不忘呼籲大家要記得增產報國，為今日集團結婚畫下圓滿喜悅的句點。立委郭國文、市議員林志展、陳碧玉也到場祝賀。

經典保養、小資必備

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