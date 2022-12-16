高雄幸福川驚現爆量「魚浮屍」　原因曝光...竟是水利局排汙水

記者賴文萱／高雄報導

高雄幸福川昨（15）日晚間被發現河面上出現大量「魚浮屍」，有網友拍下畫面上傳地方社團直呼「太誇張了吧！」，爆量魚屍也讓不少網友看傻眼。高雄市環保局獲報後，派員了解狀況，也加派人力清除魚屍，預計今（16）日可清除完畢。

▲高雄幸福川驚現爆量「魚浮屍」，環保局加派人力清除。（圖／記者賴文萱翻攝）

幸福川從昨晚開始到今早，河面上出現大量魚屍，網友拍下震撼畫面上傳地方社團，引發其他網友關注，紛紛留言「這邊是愛河支線，常排廢水，臭死了」、「又要忍受惡臭了」。

▲▼ 高雄幸福川驚現爆量「魚浮屍」…網看傻眼，背後原因曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

經環保局派員了解後發現，水利局為維護河川水質清淨，檢修民族路截流設施，在施工期間將汙水排入幸福川，而導致幸福川河川溶氧偏低，造成有魚類死亡的情形。環保局目前已加派人力清除魚屍，預計今日內可清除完畢。

水利局對此也做出說明，為改善幸福川水質，水利局發包工程修繕幸福川近民族路截流設施，然經多次嘗試於截流井內通風換氣均未達安全標準。

為確保人員安全，14日夜間採取將民族路橋橡皮壩短暫倒壩與河東路出海口立壩方式，將幸福川內汙水排入汙水廠處理，並於15日中午完成截流檢修階段性工作，後續逐步恢復幸福川水位。

水利局表示，基於人員安全問題及維護必要性，並非惡意排放汙水造成幸福川魚群死亡，且水利局已橫向聯繫環保局進行撈除作業，希望還給市民清新水域環境。