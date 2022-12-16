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壽山動物園終於回歸！首日試營運人潮擠爆　遊客大讚「變舒服了」

記者許展溢／高雄報導

終於回歸了！高雄壽山動物園歷經超過500天改造，花費5.5億，今（16日）起正式試營運，上午湧進許多遊客和幼兒園小朋友們，園區目前全採預約制，首日還特別請「英雄人物、行動機器人」等驚喜助陣，遊客一得知訊息趕緊上網登記，就怕無法在第一時間體驗，而不少高雄人也前來，更大讚環境真的比以前好太多、舒服了。

▲▼壽山動物園首日試營運。（圖／記者許展溢攝）

▲壽山動物園首日試營運湧進不少遊客。（圖／記者許展溢攝）

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動物園此次改造重點放在動物福祉，更規劃出3大特色，包括可搭電梯上「空中步道」，還有3條走法，透過大面積落地玻璃，要讓大家感受到也走入了動物棲地，「自由之地」則有為新朋友水豚打造的「水豚山屋」及「黑熊山屋」，讓遊客得以窺視動物居住環境的首創設計，更特別打破界線，與羊駝、迷你驢等多種草食動物混養，最後「親子同樂天堂」能讓小朋友戲水。

▲▼壽山動物園首日試營運。（圖／記者許展溢攝）

▲▼不少爸爸媽媽帶著小孩感受改造後的壽山動物園。（圖／記者許展溢攝）

▲▼壽山動物園首日試營運。（圖／記者許展溢攝）

不少民眾受訪都說，得知訊息時就上網預約了，王姓遊客提到，園區休了很久，這次特別才想要帶小朋友來看看有什麼改變。有從台南來的陳姓遊客表示，最想要看到狐獴跟水豚，也覺得園區環境改善很多，步道變得很流暢。柯姓遊客則說，環境真的變很好，很舒服，期待看到大猩猩，有好幾位遊客也都讚賞園區環境變得更好了，但部分遊客認為，園區動物沒有想像的多，有些甚至看不到，有點失望。

壽山動物園熱門明星動物包括黑熊波比、大象阿里、紅毛猩猩咪咪、黑猩猩、狐獴、波爾羊、梅花鹿、非洲獅和孟加拉虎等，新朋友有水豚、迷你驢。

▲▼壽山動物園首日試營運。（圖／記者許展溢攝）

▲▼很多遊客大讚壽山動物園環境變舒服了。（圖／記者許展溢攝）

▲▼壽山動物園首日試營運。（圖／記者許展溢攝）

園區強調，目前為止都還是在試營運，接下來為接收各界意見並改善，而為讓動物園維持良好品質，現階段也採預約制，平日最多只開放2000人、假日3000人，至於現場購票部分，除非有特殊狀況或零星票釋出才能購買，還是建議遊客一定要先上網預約，而壽山動物園票價40元為全台最便宜，台北市立動物園60元、新竹市立動物園50元。

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