新北勇消繩索救援出意外...狠擊牆慘骨折+氣胸！　長官心疼發聲　

記者戴上容／新北報導

新北市一名21歲女子昨11時許，危險攀爬在溪美立體停車場7樓外牆，新北特搜分隊兵分2組架設繩索救援，其中消防員莊義弘從窗戶接近該女子時摔落，繩索擺動造成他狠擊牆面，他負傷後忍痛攀爬到女子身邊完成救援任務才就醫，醫院診斷莊左側第五肋骨骨裂、少量氣胸，局長黃德清相當心疼，在臉書發聲：平安返隊才是最重要的！

▲新北消防局長黃德清去探望受傷的消防員莊義弘 。（圖／翻攝自黃德清臉書）

這起事件發生在昨晚11點多，有名女子攀爬在溪美立體停車場7樓外牆哭喊，警消到場架設小氣墊，但女子仍堅持不下來，警消眼見這方法不行，立即推出特搜隊掛繩索救援！三重及慈福特搜分隊蘇敬軒及莊義弘至7樓架設繩索，兵分兩路，莊義弘從窗戶爬出接近女子，另名蘇敬軒則自頂樓下降接近。

未料，莊義弘在接近過程中，因外牆地面狹小且溼滑，他不慎摔落、繩索擺動，使莊如鐘擺般狠狠撞擊另一側外牆，意外發生後，莊強忍著疼痛，攀爬上登至女子身邊堅持完成任務，直至將女子安全才就醫。經檢查發現，莊義弘左側第五肋骨骨裂、氣胸狀況加劇，所有消防同仁都相當不捨與難過。

消防局長黃德清更是心疼在臉書發聲，除敘述完整經過外，也表示，他今天去醫院探望義弘，除勉勵他的救災精神，更希望他早日康復，近期同仁受傷的狀況頻仍，希望同仁要特別注意救災安全，平安返隊才是最重要的。