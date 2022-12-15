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223元買到真愛？東京街頭「結婚對象販賣機」　72歲阿公找到春天

日本街頭出現奇特的自動販賣機，居然可以透過販賣機挑選相親對象。（示意圖，photoAC）

▲日本街頭出現奇特的自動販賣機，居然可以透過販賣機挑選相親對象。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

一般人想到相親多半直覺透過網站填寫資料媒合，但日本街頭竟然出現販售結婚對象的自動販賣機，讓一堆網友好奇真的能找到真愛嗎？

近期一名網友在推特上傳一張自動販賣機照片，這台自動販賣機賣的不是飲料、食物，居然是羅列一罐罐貼上結婚對象資料的罐頭，只要花1,000日幣（約新台幣223元）就可以有機會找到真愛。

從照片中顯示自動販賣機陳列30個相親對象，多半是男生，其中男女比例為17:13，女生年紀從16歲正妹到40歲輕熟女都有，男生則從27歲青壯年到72歲「阿伯」，而且打破一般刻板印象，有網友注意72歲「阿伯」竟也找到春天脫單，目前販賣機竟然顯示全售空，令人不禁好奇相親效果是否真的如此之好！

東京出現一台仲介結婚對象的自動販賣機，挑選心儀對象後，可在附近婚姻介紹所與仲介面談。（翻攝推特@Mizugami_Suika）

▲東京出現一台仲介結婚對象的自動販賣機，挑選心儀對象後，可在附近婚姻介紹所與仲介面談。（翻攝推特@Mizugami_Suika）

不過有熱愛自動販賣機的超狂網友在底下留言介紹，這個販賣機位在日本東京蒲田區，1,000日幣只是仲介面試的費用，經由跟仲介碰面合格後，需再付1萬日幣左右才能跟看對眼的理想對象碰面。

原來這部販賣機位於一家結婚介紹所附近，顧客在自動販賣機挑選心儀的對象罐頭後，再前往位附近大樓2樓的婚介所與仲介面談。仲介會退還購買罐頭的錢，若相談適合後會透過仲介與對方聯繫，雙方若能成功安排相親，費用則須付1萬5千日幣（約新台幣3,346元），相親時間為3小時，日後修成正果步入禮堂費用全免，但是如果最後無法順利見面也會全數退款。


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結婚販賣機日韓要聞鏡週刊

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