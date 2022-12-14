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大陸 大陸焦點 特派現場

伴娘穿露肩禮服「超巨身材」全看光！賓客嗨翻合影：比伴郎還大隻

▲▼超猛伴娘。（圖／翻攝微博／白鹿視頻／IFBBPRO_Big佳）

▲伴娘超猛的身材讓不少賓客看呆。（圖／翻攝微博／白鹿視頻、IFBBPRO_Big佳）

記者柯振中／綜合報導

浙江湖州近日一場婚禮引發討論，一名伴娘身穿性感洋裝出席，賓客們卻被她一身健壯的肌肉吸引，背影照片曝光後，更有人直喊「好有安全感」。事後該名伴娘的身分曝光，原來是健美運動員「佳佳」，對於突然爆紅，她也感到十分不可思議。

綜合陸媒報導，佳佳當天身穿銀灰色的禮服出席，露出了肩膀以及事業線，沒想到意外引起討論，原來是因為佳佳的體型相當健壯，肌肉也十分結實，與一般人想像中的伴娘有極大的差異。

▲▼超猛伴娘。（圖／翻攝微博／白鹿視頻／IFBBPRO_Big佳）

▲▼佳佳的身材讓現場的賓客看呆。（圖／翻攝微博／白鹿視頻）

▲▼超猛伴娘。（圖／翻攝微博／白鹿視頻／IFBBPRO_Big佳）

此外，佳佳還被攝影師捕捉到一張拉著裙子的背影照，背部的肌肉同樣十分強壯，可見她付出了許多努力。不少網友看完以後，被佳佳結實的身材驚呆，不斷留言直喊，「絕對的健身房女神」、「女生練到這樣，真厲害」、「女生能練到這樣，真的很不容易，厲害厲害」、「就這？我跟她打一拳，估計她會跪在地上哭著叫我趕緊活過來」、「新娘叫來的打手，新郎以後都不敢出軌。」

▲▼超猛伴娘。（圖／翻攝微博／白鹿視頻／IFBBPRO_Big佳）

▲佳佳表示，她是一名職業健美運動員，接觸健身至今約有2年半的時間。（圖／翻攝微博／IFBBPRO_Big佳）

對於意外爆紅，佳佳也感到十分驚訝，她目前是一名職業健美運動員，接觸健身的時間約有2年半，當天有許多賓客出言調侃「伴娘怎麼塊頭比新郎和伴郎還要大」。

不過，佳佳也說，雖然在場時壓力相當大，但還是有許多賓客跑來合影，隨著健身意識提高，愈來愈多女生開始接觸力量訓練，也非常謝謝小眾審美能夠被大家接受。

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