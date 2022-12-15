律師揭檢調多路搜索高虹安3關鍵　曝是否「搞定司法」重要指標

▲檢調搜索高虹安辦公室。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

檢調偵辦民眾黨新竹市長當選人高虹安遭控詐領國會議員助理費案，15日由檢察官率隊前往立法院、高虹安男友李忠庭住處等地展開搜索，並約談高虹安、李忠庭在內至少5人到案。對此，律師黃帝穎於臉書指出，雖然週刊已爆高虹安四度串證密會，似該串證、滅證的，在這十幾天應已差不多了，但檢調兵分多路蒐證的偵查作為，仍有必要，且有三個意義，至於是否會聲押，是觀察高虹安是否真的「搞定司法」的重要指標。

黃帝穎認為，檢調兵分多路蒐證的偵查作為，是有必要的，且有三個意義。第一，「串證有可能突破」，藉由同步隔離偵訊、查扣客觀證據比對等偵查作為，有可能突破串證；第二，「滅證有機會還原」，電腦內的帳冊、單據等證據可能都被滅證，但調查局也有專業人員能還原檔案，滅證未必能完全消滅所有證據；第三，「重建司法威信」，當各界質疑檢調拖17天才分案、牛步偵查等優待高虹安，甚至週刊爆高虹安宣稱「有人會搞定司法」、四度串證，已重傷司法威信，所以，檢調以具體偵查行動回應社會質疑，有「重建司法威信」的意義。

黃帝穎最後表示，後續是否比照檢方過去偵辦各縣市議員詐領助理費案的聲押標準，對同樣涉串證滅證的高虹安聲押，仍是觀察高虹安是否真的「搞定司法」的重要指標！