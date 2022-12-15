檢調多路搜索高虹安　台大十三妹「公衛文」也在約談名單

▲王郁文曾擔任立委高虹安辦公室小編，現已離職。（圖／資料照）

記者劉昌松、黃哲民／台北報導

檢調偵辦新竹市長當選人高虹安涉嫌詐領立委助理費案，15日由檢察官親自率隊前往立法院，高男友李忠庭住處等地展開搜索，並約談高、李在內至少5人到案，據了解，除高虹安辦公室主任陳奐宇、助理黃鈴惠外，曾擔任高虹安粉專小編的台大十三妹「公衛文」王郁文也在約談名單，相關人等已陸續進入調查局北機站接受訊，全案朝違反《貪污治罪條例》方向偵辦。

檢調專案小組日前已密訊黃惠玟、副主任陳昱愷等多名助理，懷疑高虹安授意助理低薪高報，把多出來的加班費上繳當作公積金，但公積金款項並非全用在辦公室開銷，就連高虹安的私人花費也拿來報帳，李忠庭更2度以代墊辦公室裝潢費的名義從中領取各8萬、8萬千元，一度使得公積金出現負數，助理得趕緊捐錢回補，以免不敷使用。

▲高虹安男友李忠廷現身調查局北機站接受約談。（圖／記者黃黃彥傑攝）

據了解，檢調單位12月1日就已取得被外界視為高虹安助理費案關鍵帳房的黃惠玟(小兔)手機，初步檢視並無遭刪改紀錄，專案小目前正加緊腳步，分析通聯對話紀錄，勾稽高虹安國會辦公室內，助理們上繳公積金的主、被動關係。

但為了解高虹安國會辦公室的公積金來源，是否的確曾與助理達成協議，是否涉及公費補助「以少報多」、「加班費繳回」等情節，需要相關當事人親自說明，因此台北地檢署15日指揮調查局兵分多路進行搜索約談。但北檢截至目前對相關搜索行動仍十分低調謹慎，僅表示不予評論。