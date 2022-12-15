左營萬年季推手柯天爽辭世　地方仕紳送白米發財金助弱勢

▲左營萬年季推手柯天爽日前過世，地方仕紳緬懷他的善行，送白米、發財金紅包幫助弱勢。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

曾一手推動促成左營萬年季的高雄市左營區地方聞人柯天爽日前過世，享壽88歲，他曾是中華道教中壇元帥全省聯誼會創辦人，也曾任高雄市第二信用合作社理事主席，由於他生前擔任天府宮主委期間濟弱扶貧、致力發揚左營在地歷史文化，左營地方仕紳除了聯合舉辦「先賢柯天爽無上黃籙三朝大齋功德大法會」外，也發白米、發財金紅包給弱勢民眾，一同緬懷柯天爽對左營在地的貢獻。

▲左營萬年季推手柯天爽日前過世，地方仕紳舉辦大法會緬懷他。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

柯天爽生前最被人津津樂道的，除了聯合全台119間奉祀中壇元帥的廟宇組成「中華道教中壇元帥全省聯誼會」並至四川宜賓進行宗教文化交流外，全國知名的「左營萬年季」也是由柯天爽一手促成。

▲左營萬年季推手柯天爽日前過世，地方仕紳緬懷他的善行，送白米、發財金紅包幫助弱勢。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

在2001年號召蓮潭周邊廟宇共同規劃「左營萬年季」活動，歷經21年的歷程已經成為台灣著名的大型活動之一，活動層面也從最初的宗教活動延伸至歷史文化、觀光遊憩。藉由攻炮城與火獅出巡活動，除能提醒新生代維持緬懷先祖開墾辛勞的善德，也期透過這樣的宗教文化活動，邀請各界共同祈求保佑台灣這塊寶地能神佑萬年。

▲左營萬年季推手柯天爽日前過世，地方仕紳送發財金紅包幫助弱勢。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

柯天爽日前過世，享壽88歲，左營地方仕紳聯合舉辦「先賢柯天爽無上黃籙三朝大齋功德大法會」，左營會真道壇壇主蔡旺龍表示，大法會是屬於道教科儀中最殊勝的，並非有錢有權就能舉辦，必需具有大功德，而且蓮潭附近有11所宮廟主祀神明皆迎至會場見證，算是地方一大盛事。

除了法會外，地方仕紳也發放白米和發財金紅包給左營地區的弱勢民眾，希望延續柯天爽生前幫助弱勢的善舉。