「發財金沒還收土地公紅單」她一看急找人　網笑：難怪沒發財

記者黃翊婷／綜合報導

南投紫南宮以借發財金聞名，過年期間每天都擠進超過10萬名遊客。不過，一名女網友昨日（27日）在臉書PO出一張明信片，表示有一名吳姓男子在紫南宮求了600元發財金，經過5年都沒有還，而且還填錯地址，導致明信片寄到她家來，「這位先生，如果你有在爆廢看到的話，記得趕快處理啊！」

▲原PO發文請吳男趕快去還願。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，近日收到一張由南投紫南宮管理委員會寄出的明信片，上面寫著，吳姓男子在2107年4月30日到廟裡求了600元的發財金，但至今都沒有回去還願，可是她家並沒有「吳姓男子」，推測應該是地址寫錯了，於是決定發文尋人，「這位先生，如果你有在爆廢看到的話，記得趕快處理啊！你地址寫錯了。」

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文章公開之後引發網有熱議，大家紛紛留言表示，「地址不可能留錯，紫南宮都要檢視身分證登記，有可能是妳的前住戶」、「會寫錯就代表不會還，更何況也5年了」、「說不定是隔壁的住戶」、「我上週也幫前住戶收了一張」、「跟神明借錢還是有人敢不還的」、「大概有人不知道借的當下都是有寫借據的」、「土地公紅單」、「難怪沒發財」。

面對網友的問題，原PO也在留言中回覆，目前住的房子是自己家的，已經住了30多年，所以不可能是前住戶，「我有跟紫南宮確認，他們登記的地址的確是我家地址，所以最有可能是他們登記的時候就寫錯了。」

至於向紫南宮求發財金要如何還願，根據紫南宮網站資料顯示，民眾可以親自前往廟裡還金，時間與求金相同，記得要攜帶身分證件或求金的紅包袋，並裝上還金金額，再交由服務人員處理；如果不便親自到場，也可以透過郵局現金袋寄回（要附上紅包袋、姓名、聯絡電話、身分證字號），但要注意的是，紫南宮沒有任何匯款帳號，民眾切勿受騙上當。