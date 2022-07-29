發財金5年沒還！她收催繳單驚「縣市寫錯」還能寄對：是土地公來信

▲信件上寫著「新北市」，但原PO住在新竹市。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

記者施怡妏／綜合報導

南投紫南宮以借發財金聞名，本站稍早報導《「發財金沒還收土地公紅單」她一看急找人 網笑：難怪沒發財》，一名女網友表示，自己也跟土地公借發財金，同樣收到催繳通知單，不過神奇的是，地址跟郵遞區號都是錯的，只有姓名是正確的，竟然還能寄到她家，「怎麼辦到的？」

女網友在臉書「爆廢公社」發文，稍早看到紫南宮的新聞，表示自己也在106年時跟土地公借了300元發財金，也同樣收到催繳通知單，但令她震驚的是，「除了姓名是對的，縣市跟郵遞區號都是錯的，而且我已經結婚，那是我的娘家的地址，現在很少信件會寄到那」，怎料居然還能正確寄到家裡，「這是怎麼辦到的呢？難道這是真正土地公來信嗎？」

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貼文曝光，許多網友驚呼紫南宮土地公超神，「紫南宮土地公的厲害」、「神無所不在」、「什麼都錯還能送到，這不是土地公爺爺厲害是什麼」、「找人對土地公來說小事啦」、「土地公通靈給郵差」、「這證明了紫南宮土地公超靈」。也有網友指出，「妳的名字用字比較特殊的關係吧，和妳住同鄉鎮的應該沒有人和妳同名同姓的關係，才找得到妳」。

事後，原PO表示，現在住在新竹市，不過信件上卻寫著新北市埔頂路，「埔頂路是各縣市都有的呀，寫新北還能到新竹」，收到信件之後馬上就還錢了，每次去紫南宮也都會多還錢，「嚇我一跳趕快還錢了，這次是真的忘記我有借了，又加上疫情跟結婚生子，紅包藏在錢包最深處」。

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