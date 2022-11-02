高雄地檢署再查3賄選案　「搓圓仔湯」、「送白米」花樣百出

▲高雄地檢署積極查賄。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄地檢署在九合一選舉之查察賄選行動又有斬獲，分別在高雄市林園區、苓雅區及鹽埕區查獲2里長涉嫌「搓圓仔湯」賄選1件、里長禮品及餐飲賄選案件2件，其中，林園區的王姓和李姓里長候選人都涉嫌「搓圓仔湯」，希望對方退選，但都沒有成功。

檢方高雄地檢署主任檢察官陳彥竹、檢察官李侑姿日前接獲疑似賄選情資，隨即指揮高雄市調查處、林園分局、高市刑大隊深入追查，在10月31日傳喚王姓、李姓里長候選人等7人到案說明，調查發現，王姓里長候選人和姪子在7月間，3度向李姓里長候選人傳話，並贈送約翰走路藍牌酒及紅包2萬元，希望李放棄競選，而李姓里長候選人也在7、8月間，向王姓候選人傳話希望他退選，但後來兩人都持續參選中，檢方在偵訊後，認為王姓里長候選人、其姪子、李姓里長候選人都涉嫌違反選罷法嫌疑重大，分別諭知以5萬元、10萬元交保及請回候傳。

雄檢主任檢察官黃莉琄、檢察官羅水郎日前接獲疑有發放白米賄選之情資，1日傳喚里長候選人、證人等7人到案說明，據了解，王姓里長候選人涉嫌在8月間免費發送稻禾壽司米予選民，藉以尋求投票支持，經檢察官羅水郎訊問後，諭知以3萬元交保。

此外，雄檢主任檢察官董秀菁、檢察官蔡杰承日前接獲疑似禮品及餐飲賄選情資，1日至某里長候選人住居所執行搜索，並傳喚及通知被告及證人等10人到案說明，據了解，黃姓里長候選人涉嫌自9月間起，免費提供汽水及柚子組、不銹鋼碗、免費餐飲，藉以尋求選民投票支持其當選里長，訊後諭知以3萬元交保。