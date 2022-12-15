桃園年度總預算三讀通過　鄭文燦：市政無縫接軌...進步不停歇

▲桃園112年度總預算案三讀通過。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦15日率市府團隊至桃園市議會第2屆第25次臨時會列席備詢，明（112）年度總預算案經桃園市議會二讀及三讀程序，順利完成審議。鄭市長表示，112年度預算是今（111）年8月由市政府編訂完成後送議會審議，整個市府的常態運作，基本上都已反映在此預算規劃中，未來只要順利執行，將有助於既有建設成果的發展。

未來新任市長若要實現政策承諾，上任後可辦理追加減預算進行調整。鄭市長希望市政工作無縫接軌，讓桃園發展得更好，未來桃園的進步腳步不要停歇。市府主計處長林世杰表示，112年度總預算案審議結果，公務預算部分：歲入原列1,327億4,000萬元，審議結果全數通過，較111年度增加50億7,900萬元；歲出原列1,429億9,100萬元，審議結果刪減14萬9千元，核列1,429億9,085萬1千元，較111年度增加19億3,985萬1千元。

以上歲入歲出相抵差短102億5,085萬1千元。附屬單位預算部分：總收入（基金來源）原列766億4,098萬元，審議結果全數通過，總支出（基金用途）原列677億2,490萬元，審議結果全數通過，盈（賸）餘89億1,608萬元。

林處長指出，112年度重要預算包括：軌道建設方面，捷運綠線、鐵路地下化、機捷延伸線、捷運棕線等計54億2,540萬元；交通建設方面，路平及開瓶計畫、人行道改善、騎樓整平、停車場工程等計48億7,858萬元；水環境建設方面，河川整治、污水及雨水下水道系統工程等計41億5,894萬元；桃園航空城計畫202億8,894萬元；智慧城市治理方面，天羅地網監視錄影系統、科技執法、桃園市民卡及LED智能路燈等計11億675萬元。

在住宅政策上，社會住宅、包租代管計畫、住宅租金補貼等計41億1,143萬元；在文化地標上，興建圖書館總館及分館、美術館等計16億1,403萬元；充實體育休閒設施方面，興建國民運動中心、體育園區、球場及主題共融式公園等計7億7,233萬元。

教育投資方面，新設學校、校舍增修建、擴大布建公共化幼兒園、生生用平板、營養午餐、幼兒就學補助等計116億8,836萬元；幼兒托育方面，育兒津貼、托育補助、布建公共托育設施及親子館等計40億6,364萬元；長者福利政策上，三節禮金、重陽敬老金、長者假牙及健保、敬老愛心卡、施打肺炎鏈球菌疫苗、長照服務等計81億2,696萬元。