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市民看過來！機車定檢率82.7%六都第一　台中推定檢抽13萬好禮

▲▼台中市機車定檢率82.7%，六都排名第一，但仍不自滿，再度推出定檢抽13萬元好禮活動。（圖／台中市政府提供，下同）

▲▼台中市機車定檢率82.7%，六都排名第一，但仍不自滿，再度推出定檢抽13萬元好禮活動。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕自2018年上任後，積極改善空污，藉由「藍天白雲行動計畫」，多管齊下降低空氣污染物排放量，其中機車廢氣也是污染源之一，儘管去年機車定檢率高達82.7%，六都第一，但環保局仍不自滿，即日起至年底推出「定檢抽好禮」活動，完成定檢、上網填妥資料即可，從最小的普獎200元到高檔智慧手機，總金額13萬元，呼籲騎士們別放棄機會。

▲▼台中市機車定檢率82.7%，六都排名第一，但仍不自滿，再度推出定檢抽13萬元好禮活動。（圖／台中市政府提供，下同）

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根據行政院環境保護署空品監測數據統計，今年1至10月，台中市境內細懸浮微粒（PM2.5）平均濃度僅12.8微克，較2018年同期18.8微克，大幅減少6微克，是中南部第一個達成我國標準15微克的城市，同時也符合日本國家空氣品質標準。

▲▼台中市機車定檢率82.7%，六都排名第一，但仍不自滿，再度推出定檢抽13萬元好禮活動。（圖／台中市政府提供，下同）

空氣污染源很多，機車排放廢氣也是其中之一，環保局為了鼓勵市民在期限內完成定期檢驗，今年特別結合「2022台中購物節」辦理「機車定檢抽獎」活動。

參加民眾的機車車籍必須登記是台中市，並完成今年排氣定檢，且註冊成為「2022台中購物節」網路會員（網址：https://fun.taichung.gov.tw/），並成為「台中好環保」Facebook粉絲團會員，在抽獎活動訊息貼文頁面，留言、按讚及分享，透過貼文連結（網址：https://reurl.cc/7p2VED）前往Google表單，填寫個人資料送出，即可獲得抽獎資格。

環保局提醒，出廠滿5年以上機車，每年應在期限內完成定檢，若逾期未定檢，將依「空氣污染防制法」裁處500元罰鍰；逾限6個月仍未檢驗者，將再裁處3000元罰鍰，經環保局通知仍未完成者，將移送監理機關逕行註銷牌照。若機車已老舊且不堪使用，建議汰換或到監理機關辦理報廢，避免因未定檢或檢驗不合格未複驗而受罰。

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