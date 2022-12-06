耶誕玩到元宵！高鐵攜手60飯店推成雙優惠　「住宿1700元起」

▲高鐵飯店聯票入住台北德立莊西門館，每晚只要1,700元起。（圖／高鐵公司）

記者李姿慧／台北報導

瞄準耶誕、跨年元旦、春節和元宵旅遊潮，台灣高鐵「飯店聯票」攜手雙北近60家優質飯店，推出「新年雙享，好事成雙」專案優惠，除住宿1700元起，即日起至2023年2月底，旅客透過合作雙北飯店官網訂房並加購高鐵車票，不限車次、不分標準車廂對號座或商務車廂，均享高鐵車票75折起、疏運期間8折優惠。

近期台北市、新北市舉辦一連串大型活動，包括新北耶誕城、台北101跨年及台灣燈會，瞄準旅遊潮，台灣高鐵表示，因應節慶活動及年底旅運人潮，除各周末及疏運期間增開班次、加強服務旅客外，更特別針對北上旅遊需求，規劃推出飯店聯票「新年雙享 好事成雙」專案，旅客入住雙北指定飯店、搭乘12月16日起至2月底之高鐵，可享75折票價，疏運期間則維持8折優惠。

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高鐵公司表示，「新年雙享 好事成雙」專案提供多樣化住宿方案，例如入住台北趣淘漫旅的旅客，不僅坐擁比鄰新北耶誕城地利之便，3天2夜住宿只要3,699元起，飯店還加贈歡樂迷你吧，再享早餐買一送一優惠。

▲高鐵飯店聯票入住台北趣淘漫旅的旅客，3天2夜住宿3,699元起。（圖／高鐵）

另入住台北德立莊西門館，步行即可深遊西門町商圈，每晚住宿只要1,700元起，可升等市景精緻雙人房，加碼再贈100元下次住宿抵用券。

台灣高鐵公司表示，飯店聯票「冬遊饗食趣」專案也持續熱銷中，適用出發日至12/29止，旅客訂房除享加購高鐵75折起之優惠，另還有再贈一泊二食、餐飲抵用金、午茶點心或經典伴手禮等優惠。